Türk Telekom, Avrupa'da sezonu açıyor

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda 20 takım iki gruba ayrılırken, A Grubu'nda Türk Telekom ile Boulogne Metropolitans 92'nin yanı sıra MoraBanc Andorra, Joventut Badalona (İspanya), Lokomotiv Kuban (Rusya), Partizan NIS (Sırbistan), Lietkabelis (Litvanya), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Hamburg Towers (Almanya) ve Slask Wroclaw (Polonya) takımları yer alıyor.
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