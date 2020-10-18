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Basketbol
Haber Giriş: 18.10.2020 - 21:47 | Son Güncelleme:

Türk Telekom: 95 - Büyükçekmece Basketbol: 89

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Türk Telekom: 95 - Büyükçekmece Basketbol: 89
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, normal süresi 81-81 biten maçta, Büyükçekmece Basketbol'u sahasında, uzatma periyodunda 95-89 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi -Türk Telekom: 95 - Büyükçekmece Basketbol: 89
Salon: Ankara Spor Salonu

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 14, Dekker 18, Mcintyre 23, Wiltjer 17, Eric 20, Samet Geyik 3, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz, Göktuğ Baş
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 6, Anderson 27, Farrell 11, Elridge
18, Mert Celep 7, Ömer Utku Al 8, Oliver 8, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Atakan
Erdek,
1. Periyot: 22-17
Devre: 40-41
3. Periyot: 53-58
Normal süre: 81-81
5 faulle çıkanlar: 37.13 Olaseni, 38.31 Eldridge, 40.35 Oliver, 44.41 Farrell (Büyükçekmece Basketbol)

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