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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Türk Telekom 85-94 Beşiktaş Icrypex

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Türk Telekom 85-94 Beşiktaş Icrypex

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Türk Telekom'u 94-85 mağlup etti.

Salon: Ankara
Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal
Türk Telekom: Nicholas Johnson 19, Muhammed Mustafa Baygül 1, Dekker 12, Samet Geyik 9, Wiltjer 19, Gani Erdi Gülaslan, Can Korkmaz 16, Foster 7, O'Bryant 2
Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 13, Blackmon 25, Ercan Osmani 8, Furkan Haltalı 8, Markell Johnson 11, Mehmet Yağmur 7, Berry 2, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 20
1. periyot: 18-24
Devre: 42-51
3. periyot: 65-71
5 faulle çıkan: 38.05 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)

Türk Telekom 85-94 Beşiktaş Icrypex

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