Türk Telekom 83 - 82 Frutti Ekstra Bursaspor (Maç özeti)

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Karşılaşmaya iki takım da savunmada iyi başladı. İlk sayılarını 2. dakikada bulan Türk Telekom, boyalı alandan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 13-5 önde geçti. Çeyreğin son 2 dakikasına 20-12 üstün giren Türk Telekom, rakibinin 7-0'lık serisine rağmen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında serisini 9-0'a çıkararak öne geçen (20-21) konuk ekip, 18. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 32-42. Andrews'un skorer oyunuyla Frutti Ekstra Bursaspor, soyunma odasına 50-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve hızlı hücumlardan sayı üreten Türk Telekom, 25. dakikada farkı 5'e indirdi: 54-59. Konuk ekip final periyoduna 67-61 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Pota altından sayılar bulan Türk Telekom, 34. dakikada farkı 1'e indirirken (68-69), bitime 1 dakika 42 saniye kala Harisson ve Clemmons'un sayılarıyla öne geçti: 75-73. Hücumda Andrews'la sayılar bulan konuk ekip, son 10.1 saniyeye 82-80 üstün girdi.

Harisson'ın bitime 3.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle Türk Telekom 83-82 öne geçti. Konuk ekip son hücumda potayı bulamayınca, Türk Telekom zorlu maçı 83-82 kazandı.

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Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Özgök

Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 11, Perez 8, Harrison 18, Johnson 12, Ellis 20, Clemmons 10, Samet Geyik 4, Berk Demir, Dorukhan Engindeniz

Frutti Ekstra Bursaspor: Freeman 22, Brown 2, Needham 5, Dudzinski 19, Akif Egemen Güven 14, Metin Türen, Ömer Utku Al, Andrews 20

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-50

3. Periyot: 61-67

Beş faulle oyundan çıkan: 31.19 Perez (Türk Telekom)