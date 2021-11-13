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Türk Telekom 83 - 82 Frutti Ekstra Bursaspor (Maç özeti)

#Türk Telekom#Frutti Ekstra Bursaspor#ING Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom 83 - 82 Frutti Ekstra Bursaspor (Maç özeti)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Türk Telekom, sahasında konuk ettiği Frutti Ekstra Bursaspor'u 83-82 yendi.

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Karşılaşmaya iki takım da savunmada iyi başladı. İlk sayılarını 2. dakikada bulan Türk Telekom, boyalı alandan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 13-5 önde geçti. Çeyreğin son 2 dakikasına 20-12 üstün giren Türk Telekom, rakibinin 7-0'lık serisine rağmen ilk periyodu 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında serisini 9-0'a çıkararak öne geçen (20-21) konuk ekip, 18. dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 32-42. Andrews'un skorer oyunuyla Frutti Ekstra Bursaspor, soyunma odasına 50-38 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan ve hızlı hücumlardan sayı üreten Türk Telekom, 25. dakikada farkı 5'e indirdi: 54-59. Konuk ekip final periyoduna 67-61 önde girdi.

Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Pota altından sayılar bulan Türk Telekom, 34. dakikada farkı 1'e indirirken (68-69), bitime 1 dakika 42 saniye kala Harisson ve Clemmons'un sayılarıyla öne geçti: 75-73. Hücumda Andrews'la sayılar bulan konuk ekip, son 10.1 saniyeye 82-80 üstün girdi.

Harisson'ın bitime 3.3 saniye kala attığı 3 sayılık basketle Türk Telekom 83-82 öne geçti. Konuk ekip son hücumda potayı bulamayınca, Türk Telekom zorlu maçı 83-82 kazandı.

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Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Alper Özgök
Türk Telekom: Can Uğur Öğüt 11, Perez 8, Harrison 18, Johnson 12, Ellis 20, Clemmons 10, Samet Geyik 4, Berk Demir, Dorukhan Engindeniz
Frutti Ekstra Bursaspor: Freeman 22, Brown 2, Needham 5, Dudzinski 19, Akif Egemen Güven 14, Metin Türen, Ömer Utku Al, Andrews 20
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-50
3. Periyot: 61-67
Beş faulle oyundan çıkan: 31.19 Perez (Türk Telekom)

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#Türk Telekom#Frutti Ekstra Bursaspor#ING Basketbol Süper Ligi

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