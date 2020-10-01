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Basketbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 00:00 | Son Güncelleme:

Türk Telekom 82-83 JDA Dijon

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Türk Telekom 82-83 JDA Dijon
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu çeyrek finalinde Türk Telekom, Fransa temsilcisi JDA Dijon'a 83-82 yenilerek turnuvadan elendi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki OAKA Spor Salonu'nun ev sahipliğinde 8'li final formatında düzenlenen organizasyonun çeyrek finalinde, Türk Telekom ile Fransız ekibi JDA Dijon karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Türk Telekom, ilk çeyreği 24-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Fransa temsilcisi farkı indirse de Türk Telekom, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyamayan mavi-beyazlılar, üçüncü periyodunu 65-62 geride bitirdiği mücadeleden 1 sayı farkla 83-82 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom'dan Kyle Wiltjer ile JDA Dijon'dan Axel Julien, 19'ar sayıyla maçın en skorer isimleri oldu.

Öte yandan günün diğer çeyrek final maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını 92-65 yendi.

Bu sonuçların ardından JDA Dijon ile Hereda San Pablo Burgos, 2 Ekim Cuma günü finale kalmak için mücadele edecek

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