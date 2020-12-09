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Basketbol
Haber Giriş: 09.12.2020 - 23:43 | Son Güncelleme:

Türk Telekom: 76 - Limoges: 73

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Türk Telekom: 76 - Limoges: 73
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Türk Telekom, sahasında Fransa'nın Limoges ekibini 76-73 yendi.

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi - Türk Telekom: 76 - Limoges: 73
Salon: Ankara

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Luis Castillo (İspanya), Valerio Grigioni (İtalya)
Türk Telekom: Baldwin 10, Muhammed Baygül 2, Dekker 18, Wiltjer 12,
Eric 16, Erdi Gülaslan 2, Can Korkmaz 16, Batuhan Acar, Göktuğ Baş
Limoges: Ginyard 10, İnvernizzi 7, Lang 16, Boutsiele 11, Scrubb 21, Mbala 4, Crusol, Paumier 4
1. Periyot: 25-21
Devre: 42-33
3. Periyot: 61-51

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