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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.02.2020 - 20:36,Son Güncelleme:/

Türk Telekom 68-67 TOFAŞ

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Türk Telekom 68-67 TOFAŞ

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. hafta maçında Türk Telekom, TOFAŞ'ı 68-67 yendi.

Karşılaşmada ilk 5 dakikayı TOFAŞ 7-2 önde geçti. Türk Telekom 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışsa da TOFAŞ ilk çeyreği 13-7 önde tamamladı.

Tempolu başlayan ikinci çeyrekte Barış Ermiş ve Lojeski ille sayılar bulan TOFAŞ, Türk Telekom karşısında 16. dakikayı 28-20 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip son bölümde hücumda Wiltjer ve Campbell'le serbest atışlardan bulduğu basketlerle farkı 1 sayıya indirmeyi başarsa da TOFAŞ soyunma odasına 30-29 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Fall ve Campbell'in iyi oyunuyla farkı kapatan Türk Telekom, 26. dakikada skorda 36-34'lük üstünlük kurdu. Türk Telekom üçüncü çeyreğin son bölümlerinde hücumda Mustafa Baygül ve Metin Türen'le bulduğu sayılarla etkili olsa da final periyoduna 45-44 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle girildi.

Son periyotta Mustafa Baygül ile Fall'ın attığı basketlerle etkili olan Türk Telekom maçı çevirdi ve TOFAŞ karşısında 68-67 sahadan galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Erşan Kartal, Kaan Büyükçil, Semih Vural

Türk Telekom: Johnson 11, Mustafa Baygül 15, Fall 14, Wiltjer 15, Campbell 6, Metin Türen 4, Şafak Edge, Harris 1, Akif Egemen Güven 2, Polat Kaya

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 4, White 7, Meija 8, Phillip 11, Muhsin Yaşar 2, Muhaymin Mustafa, Berkan Durmaz 3, Barış Ermiş 3, Lojeski 12, Williams
17

1. Periyot: 7-13

Devre: 29-30

3. Periyot: 44-45

Beş faulle çıkan: 38.56 Johnson (Türk Telekom)

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Türk Telekom 68-67 TOFAŞ

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