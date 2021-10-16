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Türk Telekom: 59 - Darüşşafaka: 46

#Darüşşafaka#Türk Telekom#ING Basketbol Süper Ligi
Türk Telekom: 59 - Darüşşafaka: 46

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Türk Telekom, Darüşşafaka'yı 59-46 yendi.

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Karşılaşmaya iki takım da sert savunmayla başladı. İlk 2 dakikadan sonra hücumda istediği ritmi bulan Darüşşafaka, 5. dakikada 7-2'lik üstünlük kurdu. Takımların skor üretmekte zorlandığı ilk çeyreği konuk ekip, 11-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka, pota altından Olaseni'yle etkili olurken, Türk Telekom Harrison'ın sayılarıyla rakibine karşılık verdi. Devrenin sonunda Ellis'in basket faulden bulduğu sayılarla öne geçen Türk Telekom, soyunma odasına 28-26 üstün gitti.

İlk 4 dakika saha içi isabetin olmadığı üçüncü çeyrekte skor üstünlüğü sık sık el değiştirdi. Konuk ekip, final periyoduna 39-36 üstün girdi.

Final periyoduna 7-0'la başlayan Türk Telekom, 32. dakikada 43-39'luk üstünlük yakaladı. Ellis'in boyalı alandan bulduğu sayılarla ev sahibi ekip, bitime 4 dakika kala 9 sayılık fark yakaladı: 50-41. Son bölümde sert savunmasıyla rakibini adeta potaya yanaştırmayan Türk Telekom, sahadan 59-46 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi - Türk Telekom: 59 - Darüşşafaka: 46
Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Türk Telekom: Perez 15, Harrison 10, Dawkins 2, Samet Geyik 2, Johnson 6, Ellis 9, Can Uğur Öğüt 10, Berk Demir 5, Dorukhan Engindeniz
Darüşşafaka: Caupain 11, Doğuş Özdemiroğlu 2, Pineiro 4, Boothe 7, Olaseni 8, Sinan Güler, Cullough 10, Troy Selim Şav 4, Can Maxim Mutaf, Görkem Doğan
1. Periyot: 9-11
Devre: 28-26
3. Periyot: 36-39

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#Darüşşafaka#Türk Telekom#ING Basketbol Süper Ligi

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