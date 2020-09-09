AA
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Türk Telekom 54-83 Kızılyıldız
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Türk Telekom'u 83-54 yendi.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvanın ikinci hazırlık organizasyonunda Türk Telekom, Kızılyıldız takımı ile karşı karşıya geldi.
Etkili bir oyun sergileyen Kızılyıldız, Türk Telekom’u 83-54 yendi. Turnuvaya, yarın oynanacak TOFAŞ- Anadolu Efes karşılaşması ile devam edilecek.
Turnuva kapsamındaki ikinci hazırlık organizasyonu 13 Eylül'de tamamlanacak.
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