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Basketbol
AA
Haber Giriş: 23.01.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

Türk Telekom 101-88 Bahçeşehir Koleji

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Türk Telekom 101-88 Bahçeşehir Koleji
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 101- 88 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Türk Telekom, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 101- 88 yendi.

Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon
Türk Telekom: Johnson 20, Dekker 17, Can Korkmaz 8, Wiltjer 35, Eric
7, Yiğit Özkan, Baldwin 2, Gani Erdi Gülaslan 8, Samet Geyik 4, Batuhan Acar,
Burak Gözeneli
Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 4, Robinson 19, Green 21, Burak Can
Yıldızlı 7, Aldridge 11, Evans 17, Owens 2, Erkan Yılmaz 7
1. Periyot: 28-20
Devre: 50-49
3. Periyot: 72-70
5 faulle çıkanlar: 33.30 Eric, 37.55 Samet Geyik (Türk Telekom)

 

Türk Telekom 101-88 Bahçeşehir Koleji

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