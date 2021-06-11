Türk teknik adam, İtalya'nın şifresini verdi! "Anahtarları Jorginho"

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Fatih Terim’in ardından İtalya’da teknik adamlık yapan ikinci Türk olan Roma Kulübü’nün altyapı antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş, A Milli Takımımız’ın EURO 2020’nin açılış maçında karşılaşacağı İtalya’nın artılarını ve eksilerini Hürriyet’e anlattı.

Öncelikle tüm İtalya halkının aylardır bu maçı beklediğini ve hazırlandığını vurgulayan Tanrıvermiş’in tespitleri şöyle:

İTALYA'NIN ARTILARI

İtalya’nın orta sahası ve özellikle öndeki üç oyuncusu çok formda. Jorginho, şu anda Avrupa’daki en etkili oyun kurucu. Hiç top kaybetmeyen bir bağlantı oyuncusu. Forvette ise Insigne formunu çok yukarı çıkarttı.

En güçlü yönleri çok hızlı kontratağa çıkmaları ve takım savunmasını iyi yapmaları. Insigne, Immobile, Berardi ve Chiesa’nın pozisyona giremeyeceği bir maç olmasını beklemiyorum çünkü hepsi yaratıcılık düzeyi çok yüksek futbolcular.

Orta sahadaki Barella, İtalya Serie A ve milli takımın en formda oyuncusu. Oyunun iki yönünü de çok iyi oynayan bir futbolcu. Beklerde de Spinazzola gibi sürekli bindiren oyuncu var. Dolayısıyla ben İtalya’nın mutlaka pozisyon bulabileceğini düşünüyorum.

İTALYA'NIN EKSİLERİ

İtalya’nın en büyük dezavantajı son maçlarını hep kazanmış olmaları. Ancak gol yemedikleri son 7 maçı da üst düzey takımlara karşı oynamadılar. Türkiye ayarında bir takıma karşı oynamadılar. En ciddi rakipleri Çekya idi.

Mancini hep tecrübeli oyuncuları seçiyor. Mesela stoper mevkisinde Acerbi ve Toloi daha formda olmalarına rağmen iki yaşlı oyuncu Bonucci ve Chiellini’den vazgeçmiyor. Burak Yılmaz gibi sprint özelliği yüksek forvetler karşısında çok zorlanırlar.

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