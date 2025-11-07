Türk takımlarından Avrupa'da muhteşem seri! UEFA ülke puanında son durum

×
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 02:12

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın deplasmanda Ajax'ı, Konferans Ligi'nde ise Samsunspor'un sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0'lık skorlarla devirmesinin ardından Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen'le golsüz berabere kaldı. Avrupa'da yenilgisiz tamamlanan haftanın ardından ülke puanı sıralamasında en yakın takipçimiz Çekya'yla farkı açmayı başardık. Peki, UEFA ülke puan tablosunda son durum ne? Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor.

Türk takımları Avrupa'da üst üste iki maç haftasında 3'te 3 yapmıştı. Bu hafta ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Son 9 Avrupa maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlikle temsilcilerimiz ülke puanına büyük katkı sağladı.

GALATASARAY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkıda bulundu.

SAMSUNSPOR, HAMRUN'U 3 GOLLE GEÇTİ

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Marius Mouandilmadji'nin attığı gollerle 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar da bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkı sağladı.

FENERBAHÇE, ÇEKYA DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ülke puanına 0.200 puan katkı sağladı. 

ÜLKE PUANI 1.000 PUAN ARTTI

Temsilcilerimizin Avrupa'daki yenilmez geçirdiği haftanın ardından ülke puanı toplamda 1.000 puan artmış oldu ve Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı 47.000 puana ulaştı.

Türkiye'nin sıralamadaki en yakın takipçisi Çekya ise haftayı 43.100 puanla kapattı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

  1. İngiltere - 100.783
  2. İtalya - 89.089
  3. İspanya - 83.331
  4. Almanya - 79.975
  5. Fransa - 71.822
  6. Hollanda - 64.033
  7. Portekiz - 60.667
  8. Belçika - 56.950
  9. Türkiye - 47.000
  10. Çekya - 43.100

SONRAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Samsunspor, Konferans Ligi lig etabının 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.

