Türk takımlarından Avrupa'da muhteşem seri! UEFA ülke puanında son durum

Haberin Devamı

Türkiye'yi bu sezon Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor.

Türk takımları Avrupa'da üst üste iki maç haftasında 3'te 3 yapmıştı. Bu hafta ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldılar. Son 9 Avrupa maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlikle temsilcilerimiz ülke puanına büyük katkı sağladı.

GALATASARAY 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı deplasmanda Victor Osimhen'in hat-trick yaptığı maçta 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkıda bulundu.

Gözden Kaçmasın Ederson kalesinde devleşti! Viktoria Plzen karşısında duvar ördü Haberi görüntüle

SAMSUNSPOR, HAMRUN'U 3 GOLLE GEÇTİ

Samsunspor, Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı 18. dakikada Carlo Holse, 58. dakikada Emre Kılınç ve 76. dakikada Marius Mouandilmadji'nin attığı gollerle 3-0 yendi. Kırmızı-beyazlılar da bu galibiyetle ülke puanına 0.400 puan katkı sağladı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE, ÇEKYA DEPLASMANINDAN 1 PUANLA DÖNDÜ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından ülke puanına 0.200 puan katkı sağladı.

ÜLKE PUANI 1.000 PUAN ARTTI

Temsilcilerimizin Avrupa'daki yenilmez geçirdiği haftanın ardından ülke puanı toplamda 1.000 puan artmış oldu ve Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı 47.000 puana ulaştı.

Türkiye'nin sıralamadaki en yakın takipçisi Çekya ise haftayı 43.100 puanla kapattı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

İngiltere - 100.783 İtalya - 89.089 İspanya - 83.331 Almanya - 79.975 Fransa - 71.822 Hollanda - 64.033 Portekiz - 60.667 Belçika - 56.950 Türkiye - 47.000 Çekya - 43.100

SONRAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig etabının 5. haftasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u konuk edecek. Samsunspor, Konferans Ligi lig etabının 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk olacak.