Türk sporunun övünç gecesi

Bu yıl 66.’sı düzenlenen Gillette - Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Volkswagen Arena’da yapılan organizasyonda, 2019 yılında zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Mart ayında düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenmek zorunda kalan etkinlik önceki gece seyircisiz gerçekleşti. Organizasyonun sunuculuğunu Cem Davran ile Damla Uğurtürk yaptı. Beş milyondan fazla sporseverin oy kullandığı dünya spor tarihinin en uzun soluklu anketinde Yılın Sporcusu ödülü şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp’e gitti.

Tek eksiğim olimpiyat altını

Ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan alan Rıza Kayaalp, “Beni bu ödüle layık gören halkımıza teşekkür ediyorum. İki kez olimpiyatlarda kürsüye çıktım. Ama altınım eksik. İnşallah 2021 Tokyo’da o eksiğimi kapatacağım” dedi. Bakan Kasapoğlu ise “Burada ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın takımı A Milliler

EURO 2020’ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, Yılın Takımı seçildi. Ay yıldızlı ekibimize ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir verdi. Özdemir, “Milliyet’i tebrik etmek istiyorum. 66 yıl böyle bir geceyi yapmak kolay değil” derken, 2019 yılında milli formayla ter döken Emre Belözoğlu, “Bu ülkenin gençlerine inanalım, güvenelim. Türkiye varsa umut sonsuzdur” ifadelerini kullandı. Yılın antrenörü ödülünü ise Şenol Güneş’e Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören takdim etti.