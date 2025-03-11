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Türk sporunda doping depremi!

Güncelleme Tarihi:

#WADA#Milli Sporcu#Sporanasayfa
Türk sporunda doping depremi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 07:00

WADA, 12 sporcumuzda yasaklı madde tespit edildiğini açıkladı.

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Halterde 7, boksta 3, güreşte 2 sporcu doping yaptıkları gerekçesiyle 2 ila 4 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldı.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı. Doping cezası alan sporcular şunlar:

Halter: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor).

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Güreş: : Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl).

Boks: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor). Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası’na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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#WADA#Milli Sporcu#Sporanasayfa

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