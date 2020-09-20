MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriTürk oyuncu Özgür “Woxic” Eker Cloud9’a rekor ücrete transfer oldu
GerieSpor Türk oyuncu Özgür “Woxic” Eker Cloud9’a rekor ücrete transfer oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 20.09.2020 - 15:39 | Son Güncelleme:

Türk oyuncu Özgür “Woxic” Eker Cloud9’a rekor ücrete transfer oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türk oyuncu Özgür “Woxic” Eker Cloud9’a rekor ücrete transfer oldu
Abone Olgoogle-news

2019’dan beri mousesports’ta AWP oyuncusu olan ve geçtiğimiz günlerde takımda yedeğe çekilerek yerine Bymas’ın getirilmesiyle gündeme gelen Özgür “woxic” Eker’den yeni bir haber geldi.

Geçtiğimiz gün, yeni bir şeyler olacağının ön habercisi olarak Twitter üstünden bir saat gifi paylaşmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yeni bir kadroyla yapılanma içine girdiğini açıklayan Cloud9, Özgür Eker’in CS:GO kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Özgür “woxic” Eker de bu haberi retweetleyerek paylaştı. Cloud9, woxic’in gelişini özel bir kolaj videosuyla birlikte duyurdu.

Ardından Cloud9’ın genel menajeri Henry “HenryG” Greer sözleşme detaylarını açıklayan bir paylaşım yaptı. Detaylara göre woxic, yine bir AWP oyuncusu olarak kadroda yer alacak. 3 yıllık sözleşmenin başlangıç tarihi 19 Eylül 2020 ve anlaşma ücreti 1,365,000 Amerikan Doları.

HenryG, woxic hakkında şöyle konuştu: "Eleştirel beğeni yolunda HLTV tarafından 2019 yılında dünyadaki en iyi 12. CS:GO oyuncusu olarak seçilen Woxic’in yetenekleri mousesports’u tamamlamıştı ve bu süreçte beş ödül kazandılar.

İyi bir LAN oyuncusunun cevheri sahnede, önemli maçlarda ve bir yarışmanın sonucunu belirleyen kritik anlarda ortaya çıktı. Bu ‘AWP canavarı’ son derece hızlı oynadığı ve her şeyi yapabildiği için rakipleri için yarattığı koşullar bir baskı faktörü haline gelir."

woxic’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Cloud9’a katıldığım ve CSGOALEX ve kingmezii gibi isimlerle Colossus’u oluşturduğum için çok heyecanlıyım.  

Bu efsanevi organizasyonla, ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız ve takımımla beraber kazanmak için elimden geleni yapacağım.

Destekleri için herkese teşekkürler.”

Bununla birlikte Cloud9, büyük bir Türk CS:GO hayranı kitlesini de yanına çekmiş durumda. Bu avantajın farkında olan organizasyon daha woxic katılır katılmaz Türk hayranlar için özel paylaşımlarda bulundu. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Woxic ve Cloud9’ın ortak takım ürünlerinin satışa sunulacağı da açıklandı. Ürünler hakkında detaylı bilgi ise henüz yok.

 “Yeni Türk hayran kitlemize kucak açarak hoş geliniz demek istiyorum.

Sizlerin dünya çapındaki en büyük CS:GO hayranlarından olduğunuzu biliyorum.

Bu bağlamda sizlerle Woxic x Cloud9 ürünlerinin yapım aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Detayları belli olduğunda sizlerle paylaşacağım!”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle