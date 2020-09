Türk oyuncu Özgür “Woxic” Eker Cloud9’a rekor ücrete transfer oldu

Geçtiğimiz gün, yeni bir şeyler olacağının ön habercisi olarak Twitter üstünden bir saat gifi paylaşmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yeni bir kadroyla yapılanma içine girdiğini açıklayan Cloud9, Özgür Eker’in CS:GO kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.



Özgür “woxic” Eker de bu haberi retweetleyerek paylaştı. Cloud9, woxic’in gelişini özel bir kolaj videosuyla birlikte duyurdu.

Ardından Cloud9’ın genel menajeri Henry “HenryG” Greer sözleşme detaylarını açıklayan bir paylaşım yaptı. Detaylara göre woxic, yine bir AWP oyuncusu olarak kadroda yer alacak. 3 yıllık sözleşmenin başlangıç tarihi 19 Eylül 2020 ve anlaşma ücreti 1,365,000 Amerikan Doları.

Cloud9 CS:GO present the devastating Turkish left hook of the Colossus 🇹🇷



🔹Player: Özgür "woxic" Eker



🔹Role: AWP / Star Player 🔥



🔹Contract length: 3 year deal

(Starting 09/19/2020)



🔹Deal Value: $1,365,000



🔹Press: https://t.co/APb3KTSdRS#C9WIN



Statement: pic.twitter.com/Kvhnm4uQHz — C9 HenryG (@HenryGcsgo) September 19, 2020

HenryG, woxic hakkında şöyle konuştu: "Eleştirel beğeni yolunda HLTV tarafından 2019 yılında dünyadaki en iyi 12. CS:GO oyuncusu olarak seçilen Woxic’in yetenekleri mousesports’u tamamlamıştı ve bu süreçte beş ödül kazandılar.

İyi bir LAN oyuncusunun cevheri sahnede, önemli maçlarda ve bir yarışmanın sonucunu belirleyen kritik anlarda ortaya çıktı. Bu ‘AWP canavarı’ son derece hızlı oynadığı ve her şeyi yapabildiği için rakipleri için yarattığı koşullar bir baskı faktörü haline gelir."

I'm beyond excited to join @Cloud9 to build the Colossus alongside @CSGOALEX and @kingmezii !



With such a legendary organisation, we will have everything needed, and I'll give my very best to succeed and win with the team.



Thank you everyone for your support.#c9win — Özgür Eker (@w0xic) September 19, 2020

woxic’in konuyla ilgili açıklaması şu şekilde: “Cloud9’a katıldığım ve CSGOALEX ve kingmezii gibi isimlerle Colossus’u oluşturduğum için çok heyecanlıyım.

Bu efsanevi organizasyonla, ihtiyacımız olan her şeye sahip olacağız ve takımımla beraber kazanmak için elimden geleni yapacağım.

Destekleri için herkese teşekkürler.”

Bununla birlikte Cloud9, büyük bir Türk CS:GO hayranı kitlesini de yanına çekmiş durumda. Bu avantajın farkında olan organizasyon daha woxic katılır katılmaz Türk hayranlar için özel paylaşımlarda bulundu. Anlaşmanın duyurulmasının ardından Woxic ve Cloud9’ın ortak takım ürünlerinin satışa sunulacağı da açıklandı. Ürünler hakkında detaylı bilgi ise henüz yok.

I want to welcome our new Turkish fanbase with open arms.



I know you guys are some of the most passionate CS:GO fans in the world.



I am happy to announce a whole line of Woxic x Cloud9 merch is in the works.



I will announce details as and when they are available!



🇹🇷🇹🇷🇹🇷 https://t.co/ikwVoEv4Fz — C9 HenryG (@HenryGcsgo) September 19, 2020

“Yeni Türk hayran kitlemize kucak açarak hoş geliniz demek istiyorum.

Sizlerin dünya çapındaki en büyük CS:GO hayranlarından olduğunuzu biliyorum.

Bu bağlamda sizlerle Woxic x Cloud9 ürünlerinin yapım aşamasında olduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Detayları belli olduğunda sizlerle paylaşacağım!”