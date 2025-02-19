Türk olursa favori Meler, yabancıda Kovacs önde!

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G.SARAY ile F.Bahçe, 24 Şubat’ta şampiyonluk yarışı için kritik öneme sahip bir maça çıkacak. Ev sahibi sarı kırmızılılar kazanırsa fark 9 puana çıkacak, gülen taraf Kanarya olursa fark 3’e inecek. İki ezeli rakip için kritik öneme sahip bu maç öncesi herkesin merak ettiği konu kimin kazanacağından çok derbiyi kimin yöneteceği... Orada da TFF’nin yerli hakemi mi tercih edeceği yoksa F.Bahçe’nin özellikle istediği yabancı hakemin mi sahada olacağı sorusu var.

KARAR VERiLMEDi

TFF bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bugün Riva’da iki kulüp başkanının davet edildiği zirvenin ardından konunun netleşmesi bekleniyor. Ortak mutabakata varılırsa yabancı ihtimali yüksek. TFF’nin G.Saray ve F.Bahçe’nin yarın Avrupa Ligi’ndeki maçlarını beklemesi ve atamaların cuma yapılması bekleniyor. Peki hakem kim olacak? Hürriyet derbiyi yönetme ihtimali bulunan isimleri mercek altına aldı...

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YERLi ADAYLAR:

HALiL UMUT MELER: MHK’nın hakem kadrosunun en tecrübelisi. FIFA kokartlı elit hakem. Bu maçta da tecrübeye ihtiyaç olduğundan favori.

ATiLLA KARAOĞLAN: Halil Umut Meler olmazsa mevcut kadroda dev maçı yönetebilecek ikinci isim. Son 2 yılda derbilerde görevlendirilmesi Karaoğlan’ın şansını artırıyor.

YABANCI ADAYLAR:

iSTVAN KOVACS: Uluslararası hakem sitelerinde yayımlanan listeye göre yabancı olursa Rumen hakemin derbiyi yönetme ihtimali yüzde 70.

SLAVKO ViNCiC: Sloven hakem son Devler Ligi finalini yönetti. TFF Başkanı’nın Slovenyalı UEFA Başkanı ile samimiyeti düşünüldüğünde adaylar içinde.

PORTEKiZ’DEN ASiST OLABiLiR

YABANCI hakem tercihi konusunda bir diğer seçenek de TFF Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira’nın devreye girmesiyle Portekiz Futbol Federasyonu’nun ülkenin elit hakemlerinden birini derbiye göndermesi.