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Futbol
Haber Giriş: 10.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Türk kulüplerine 600 milyon TL'lik şok!

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Türk kulüplerine 600 milyon TL'lik şok!
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Anlaşma gereği yayıncı kuruluşun nisan, mayıs ve haziran aylarında Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine 200’er milyon TL ödemesi gerekiyordu.

Koronavirüs nedeniyle liglere zorunlu olarak ara verilmesi sonrası ne yapacağı merakla beklenen Digiturk yönetiminin, maçlar başlayana dek para ödemesi yapmayacağını açıklaması Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde şok etkisi yarattı.

Anlaşma gereği yayıncı kuruluşun nisan, mayıs ve haziran aylarında Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 200’er milyon TL’den toplam 600 milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

Liglerin en büyük gelir kaynağı konumundaki yayın ücretlerinin kesintiye uğraması kulüplerin futbolcu, teknik adam, personel ve diğer ödemelerini yapamayacağı anlamına geliyor. TFF yönetimi, kulüplerin daha da zor duruma düşmemeleri adına Digiturk yetkilileri ile görüşmelerini sürdürüyor.

Türk kulüplerine 600 milyon TLlik şok

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