Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Türk kulüpleri, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan'da yönelik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

GALATASARAY: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Türk takımlarının uluslararası müsabakalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA, kulüplerimize yönelik eşitlik ilkesinden uzak, çifte standart içeren uygulamalarından artık vazgeçmelidir! Bu akşam Gürcistan'da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve yaşanan olaylardan etkilenen taraftarların yanında olduğumuzu belirtiyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE: BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve esnasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınıyoruz. Mazlumun yanında olmayı insani bir sorumluluk olarak gören her Türk vatandaşı gibi Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız güç kullanımı kabul edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk sporuna ve vatandaşlarımıza yönelik her türlü haksızlığın karşısında olduğumuzu vurguluyor, Beşiktaş camiasına ve saldırıya maruz kalan tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken bir karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılmasına ilişkin kararın, yaşanan bu üzücü olaylar ışığında UEFA tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Beşiktaş’ın ve bundan sonraki süreçte İsrail takımlarıyla karşılaşacak tüm kulüplerimizin haklarının savunulması noktasında yanlarında olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Devam eden karşılaşmada Beşiktaş'a başarılar diliyoruz.

🔥 İŞTE BATUM'DA TRİBÜNLERDE YAŞANANLAR 📹 @ismailer_ ❌ Beşiktaş taraftarlarının İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva maçında tribünlerde açtığı Filistin bayraklarını kaldırmak için sert bir müdahalede bulundu. 📢 Takımlar ve hakemler soyunma odasına gitti, taraftar polisin durmasını istedi. 👀 Yapılan anonsların ardından futbolcular sahaya geri döndü. 👇 İşte Gürcü polisinin sert müdahalesi ve tribünde yaşananlar — Spor Arena (@sporarena) November 26, 2026

TRABZONSPOR: KABUL ETMİYORUZ

Türk takımlarının işgalci İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda, iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve kendi taraftarları önünde oynama hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyoruz. UEFA’nın bu konudaki çifte standart içeren kararlarını doğru bulmuyoruz.

Haberin Devamı

Bununla birlikte, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalelerini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında birlikte durmak, hep birlikte hareket etmek en temel sorumluluğumuzdur. Trabzonspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu akşam haksızlığa uğrayan Beşiktaş taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SAMSUNSPOR: ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR

Futbolun evrensel değerleriyle bağdaşmayan, adalet ve eşitlik ilkelerini zedeleyen hiçbir uygulamanın kabul edilebilir olmadığını vurgulamak isteriz.

Haberin Devamı

Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda kendi sahalarında ve taraftarları önünde mücadele etme haklarının ellerinden alınmasını kabul etmiyor, UEFA’nın bu yöndeki kararlarına tepki gösteriyoruz. Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyoruz.

Sahadaki rekabetimiz ne olursa olsun, Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içerisinde olmak ortak sorumluluğumuzdur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara acil şifalar diliyoruz.

BAŞAKŞEHİR: ORANTISIZ MÜDAHALEYİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Haberin Devamı

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Beşiktaş JK’nin, iç saha müsabakasını kendi ülkesinde ve taraftarları önünde oynamak yerine Gürcistan’da oynamaya mahkûm bırakılmasını ve bu haksızlığın önüne geçilememesini kabul etmiyoruz.

Sportif adalet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmayan bu kararın yanı sıra, bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında, kulüp renklerimizden bağımsız olarak birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmenin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu ifade ediyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Haberin Devamı

BURSASPOR: ÇİFTE STANDARDI KINIYORUZ

Türk takımlarının, işgalci İsrail’in temsilcileriyle oynadıkları karşılaşmalarda kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde mücadele etme hakkından mahrum bırakılmalarını kabul etmiyor, UEFA’nın bu konudaki çifte standartlı tutumunu kınıyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız müdahaleleri şiddetle kınıyor, yaşanan olayların sporun evrensel değerleriyle bağdaşmadığını vurguluyoruz. Türk futbolunun haklarını ve ülkemizin onurunu korumak, karşı karşıya kaldığımız haksızlıklar karşısında birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bursaspor Kulübü olarak yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun.

GÖZTEPE: EV SAHİBİ HAKKI KORUNMALIDIR

Türk kulüplerinin İsrail takımlarıyla eşleştikleri müsabakalarda, ev sahibi oldukları karşılaşmaları kendi sahalarında ve taraftarlarının önünde oynama hakkı korunmalıdır. UEFA’nın bu hakkı kısıtlayan kararlarının adil ve eşit uygulama ilkeleriyle bağdaşmadığını düşünüyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini şiddetle kınıyoruz. Takımını desteklemek için tribünde yer alan her taraftarın güvenliği, müsabakayı düzenleyen ve güvenliği sağlayan tüm kurumların sorumluluğundadır.

Göztepe Spor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının ve bu müdahaleye maruz kalan Beşiktaş taraftarlarının yanındayız. Yaralanarak hastaneye kaldırılan taraftarlara acil şifalar, tüm Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KASIMPAŞA: DURUŞUMUZ BİRDİR

Futbolun adalet ve eşitlik ilkeleri, hiçbir ülke veya kulüp için farklı uygulanamaz. UEFA’nın Türk takımlarının kendi sahalarında oynama hakkını kısıtlayan kararlarına karşı çıkıyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahaleyi şiddetle kınıyor, yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Renklerimiz farklı olsa da Türk futboluna yönelik haksızlıklar karşısında duruşumuz birdir. Beşiktaş camiasının yanındayız.

KONYASPOR: BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIZ

Beşiktaş’ın Yanındayız! Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarlarımıza yönelik saldırıları kınıyoruz. Filistin halkına desteğini dile getiren Beşiktaş taraftarlarına orantısız güç uygulanması kabul edilemez.

UEFA’yı, yaşanan olaylar ışığında tarafsız saha kararını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Konyaspor Kulübü olarak Beşiktaş camiasının yanında olduğumuzu vurguluyor, olaylardan etkilenen tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Beşiktaş’a Gürcistan'dan galibiyet ile dönmesi için başarılar diliyoruz.

GAZİANTEP FK: HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDAYIZ

Beşiktaş’ın Yanındayız. Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın, Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıları kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Sporun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhuyla bağdaşmayan bu tür olayların hiçbir şekilde yaşanmaması gerektiğini vurguluyoruz. Hangi takımın formasını taşıdığından bağımsız olarak, vatandaşlarımıza yönelik her türlü saldırının karşısındayız. Gaziantep Futbol Kulübü olarak Beşiktaş camiasına ve saldırılardan etkilenen tüm taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KOCAELİSPOR: ADİL VE DOĞRU BULMUYORUZ

Kocaelispor Kulübü olarak, Türk takımlarının ismini bile anmak istemediğimiz işgalci ve soykırımcı ülkenin takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda iç saha maçlarını kendi ülkelerinde ve taraftarlarının önünde oynama hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmiyoruz. UEFA’nın bu süreçte ortaya koyduğu çifte standartlı yaklaşımı adil ve doğru bulmuyoruz.

Bu akşam Gürcistan’da Beşiktaş taraftarlarına yönelik güvenlik güçlerinin orantısız müdahalesini de şiddetle kınıyoruz. Taraftarların güvenliğinin ve haklarının korunması, futbolun evrensel değerlerinin temel bir gereğidir.

Türk futboluna ve taraftarlarımıza yönelik haksızlıklar karşısında dayanışma içinde hareket etmek hepimizin sorumluluğudur. Kocaelispor olarak, adalet ve eşitlik beklentimizi güçlü biçimde dile getiriyor; Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ALANYASPOR: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Beşiktaş’ın Gürcistan’da oynadığı karşılaşma öncesinde ve sırasında taraftarlarına yönelik gerçekleştirilen orantısız polis müdahalesini şiddetle kınıyoruz.

Beşiktaş camiasının ve taraftarlarının yanında olduğumuzu belirtiyor, yaşanan olaylarda yaralanan taraftarlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

ÇORUM FK: TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA KABUL EDİLEMEZ

Beşiktaş’ın kendi sahasında oynaması gereken karşılaşmayı tarafsız sahada oynamak zorunda bırakılması… Gürcistan polisinin Beşiktaş taraftarlarına yönelik orantısız müdahalesi… Yaşananlar, tarih boyunca mazlumun yanında yer almış Türk milletinin vicdanında kabul edilemez. ARCA Çorum FK olarak, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuyla bağdaşmayan bu müdahaleyi kınıyor; Beşiktaş camiasına ve taraftarlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

GENÇLERBİRLİĞİ: HAKSIZLIK

Sporun, ama özellikle futbolun kitlelere ulaşma gücü aşikârken ve bu güzel oyunun savaşın karşısında barışı güçlendirebileceği açıkken, ülkeler arası gerilimlerin bahane edilerek hepimizin alıştığı kuralların değiştirilmesi, her şeyden önce bu sporun ruhuna yapılmış bir haksızlıktır.

Türkiye'miz, bizi temsil eden takımların rakibi kim olursa olsun misafir kulüp taraftarlarının güvenliğini sağlayacak kudrettedir. Buna rağmen UEFA’nın aldığı kararları tüm bileşenler gibi saygıyla karşılamakla birlikte, bugün Gürcistan’da yaşananları kınıyoruz.

Beşiktaş’ın yanındayız. Uzak-yakın demeden gönül verdiği takımı desteklemek için deplasmana giden insanların başına gelen bu elim hadiseyi üzüntüyle karşılıyor; Beşiktaş taraftarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz