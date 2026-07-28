Türk kadın voleybolu Santarelli ile uçuşa geçti!

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Son yıllarda dünyada kadın voleybolunun en başarılı ülkesi olan Türkiye’nin bu başarısında, başantrenör Daniele Santarelli’nin büyük payı bulunuyor.

Son olarak 2026 Milletler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, İtalyan teknik adam yönetimindeki 4. madalyasını (3 altın, 1 gümüş) kazandı. Ay yıldızlı ekibin başına 27 Aralık 2022’de geçen 45 yaşındaki Santarelli, 2023 ve 2026 yıllarında Milletler Ligi ile 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya sevinci yaşadı. 2024 Paris Olimpiyatları’nda yarı finale yükselerek, olimpiyat oyunları tarihindeki en büyük başarısına ulaşan Sultanlar, 2025 Dünya Şampiyonası’nda da ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

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GALiBiYET ORANI YÜZDE 76

Daniele Santarelli, ay yıldızlıların başında 84 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 64’ünden galip ayrılan milli takım, İtalyan başantrenör ile yüzde 76 galibiyet oranı yakaladı. Santarelli yönetiminde en fazla maça Milletler Ligi’nde çıkan Türkiye, 56 maçta 40 galibiyet alırken Dünya Şampiyonası’nda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

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Olimpiyat elemelerinde 7 maçını da kazanan milli takım, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı 3’er galibiyet ve mağlubiyetle tamamladı. Ay yıldızlılar Santarelli ile 2023 Avrupa Şampiyonası’nda ise 8’de 8 yaparak şampiyon oldu.