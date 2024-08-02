Türk James Bond... Ben doğal atıcıyım

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Paris 2024 Olimpiyatları’nın kahramanı olan Yusuf Dikeç ile “o anları” ve o duruşu konuştum.

Ama önce yandaki iki fotoğrafa lütfen dikkatle bakın. Önce rakibimize, yani Damir Mikec’e.

Atıcılıkta kullanılan tüm ekipmanlara sahip: Bulanıklığı önlemek için bir mercek. Daha iyi hassasiyet için bir lens.

Gürültüden etkilenmemek için kulaklık. Damir Mikec’de eksik olan (Tek gözle atış yapanlar için) gözü kapatan bir aparat.

SOL EL CEPTE SAĞ ELDE TABANCA

Şimdi Yusuf Dikeç’e bakalım. Sol eli cebinde. Sağ elinde tabanca.

Ve biri 1.75, diğeri 2.15 dereceli miyop astigmat gözlüğü. Yani hepimizin kullandığı o gözlüklerden biri. Atıcılık için gerekli hiçbir ekipmana sahip değil. Ama karizmatik bir duruşu var. Onu bir sosyal medya fenomeni haline getiren de bu karizmatik duruşu. Yusuf Dikeç’in karizması için sosyal medya platformu X’te milyonlarca paylaşım yapıldı. Peki ya Yusuf Dikeç ne diyor?

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RAHATLIĞIM RAKİPLERİ TEDİRGİN EDİYOR

Dün kendisiyle görüştüm. O duruşu, karizmatik atışı sordum elbette. “Ben doğal atıcıyım” diye yanıtladı. “Rahatlık gibi görünüyor ama içimizde ne fırtınalar kopuyor bilemezsiniz.” Aynı zamanda bu duruşun bir “meydan okuma” olduğunun da altını çiziyor. “Ne kadar rahat olduğumu görüyor rakipler, bu onları tedirgin ediyor. Yani aslında o duruşun iki yanı var. Biri doğallık, diğeri meydan okuma.”

BİLDİĞİMİZ NUMARALI GÖZLÜK TAKIYOR

Bir başka özelliği daha var Yusuf Dikeç’in. İki gözü açık atış yapıyor. Yani çoğumuzun yaptığı gibi bir gözünü kapatmıyor.

Ve kullandığı gözlüğün, hepimizin kullandığı gözlüklerden hiçbir farkı yok.

Özellikle doktoruna, Emre Altıparmak’a bu konuda teşekkür ediyor.

Ve ilginçtir. Silah merakı hiç yok. Silahlı kuvvetler mensubu Yusuf Dikeç, beylik tabancısını görev dışında taşımıyor bile.

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ANTRENÖRÜ YOK YALNIZ ÇALIŞIYOR

28 yaşında başlamış spora. Bu onun 5. olimpiyatı.

Ve hiç antrenörüyle katılma şansı da olmamış. Yalnız çalışıyor, En büyük başarısı 2012 olimpiyat oyunlarında elde ettiği 13’cülük.

“Antrenörüm olsaydı ikinci olimpiyatımda madalya kazanırdım” diyor.

“Tabanca atışı için antrenör ne yapabilir ki?” gibi cehalet kokan sorumu da gülümseyerek yanıtlıyor.

“Antrenörün katkısı çok büyük. Sizi, duruşunuzu, eksiklerinizi daha iyi gözlemler. Eksiklerinizi not alır. Çalışma programını hayata geçirir.”

KONSANTRASYON ÇOK ÖNEMLİ

Tabanca atıcısı bir sporcu nasıl antrenman yapar?

Bunun da yanıtını veriyor Yusuf Dikeç. “Öncelikle duruşunuz çok önemli. Duruş çalışması yapıyorum. Kuru tetik dediğimiz çalışmayı yapıyorum.”

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Kısacası yarışmada yaşanacak atmosferi antrenmanlarda bire bir önceden hayata geçiriyor Dikeç.

Ama eklemeden de geçemiyor, “Bütün bunların yanında konsantrasyon elbette. O an çok önemli.”

Dikeç bunları anlattı ama onun başarısında çok önemli biri daha vardı. Onun da hakkını vererek yazıyı sonlandıralım.

Şevval İlayda Tarhan...

Gönülden tebrikler ve başarılar.

ÇOK RAHAT ÇOK PROFESYONEL

Yusuf Dikeç’in atışı sonrası sosyal medya platformu X’te yüzlerce tweet atıldı:

-Türkiye olimpiyatlara tetikçi mi gönderdi?

-Çok rahat, çok profesyonel

-Dikeç. Yusuf Dikeç

-Türk John Wick

-Çılgın bir aura

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10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç , Eyfel kulesi önünde Türk bayrağı açarak poz verdi.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

-Japonya’da bile popüler oldu. Türk amca diyorlar. Onun için çok sayıda karikatür çizildi.

-Tarihte birincinin hatırlanmayıp ikincinin hatırlanacağı ilk sporcu olarak kayıtlara geçti.

-Olimpiyat sayfasında yer alan hayat felsefesi bölümünde “başarı elleriniz cebinizdeyken gelmez” yazıyor.

- Google’da iki günde 100 binden fazla kez ismi aratıldı. Viral olan duruşu X’te 90 milyondan fazla görüntülendi.

-Duruşu sayesinde John Wick, James Bond, Hitman ve pek çok unutulmaz karaktere benzetildi.

-Bu kare Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, Dikeç’in fotoğrafını paylaşarak “Nice” (güzel) paylaşımı yaptı.