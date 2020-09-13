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Voleybol
AA
Haber Giriş: 13.09.2020 - 23:40 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu!

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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu!
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Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası finalinin ikinci maçında Sırbistan'ın Zeleznicar takımını 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden Türk Hava Yolları, "Balkan Şampiyonu" unvanıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası 16'lı final turunda Hırvatistan'ın OK Kastela takımı ile karşılaşacak.

Turda ilk maçlar 10-12 Kasım, rövanş müsabakaları ise 24-26 Kasım'da oynanacak.

Salon: Sportska
Hakemler: Dejan Rogic (Sırbistan), Stanislava Simici (Sırbistan)
Zeleznicar: Miroslavljevic, Kutlesic, Perovic, Batinic, Savic, Rajlic, (Ivanovic, Markovic, Mitrovic, Rankovic)
Türk Hava Yolları: Rishel, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Santana, Özge Nur Çetiner, Carlini, (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Polen Ünver, Büşra Şahin)
Setler: 25-17, 17-25, 22-25, 15-25
Süre: 98 dakika (24, 24, 29, 21)

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupasında şampiyon oldu

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