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Voleybol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 22:23 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları çeyrek finalde!

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Türk Hava Yolları çeyrek finalde!
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Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında Türk Hava Yolları, Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İspanya'nın Las Palmas kentindeki Insular Spor Salonu'nda tek maç eleme usulü oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Türk Hava Yolları, 25-5, 25-19 ve 25-11'lik setlerle rakibini 3-0 mağlup ederek üst tura kaldı.

Türk Hava Yolları, çeyrek finalde CV Gran Canaria-Vandoeuvre Nancy eşleşmesini geçen tarafla yarın TSİ 20.00'de karşılaşacak.

Türk Hava Yolları çeyrek finalde

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