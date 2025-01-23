Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda Dörtlü Final'de!

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​​​​​​​Asterix Avo ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kazanan Türk Hava Yolları, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Asterix Avo'yu 3-0 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Agnes Batkai Katona (Macaristan), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Alecrim, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı (Melis Yılmaz, Ada Germen Korkmaz)

Asterix Avo: Vos, Korevaar, Van Sas, Stragier, Overwater, Gilson (Debouck, Cos, Neufkens, Wouters, Bertels)

Setler: 25-19, 25-23, 25-17

Süre: 70 dakika (22, 27, 21)