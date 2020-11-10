Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0
Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımını 3-0 yendi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00'de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak.
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0
Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy
Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)
Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)
OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)
Setler: 25-16, 25-7, 25-12
Süre: 58 dakika (23, 17, 18)
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