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Voleybol
Haber Giriş: 10.11.2020 - 19:50 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0

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Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0
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Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turu ilk maçında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımını 3-0 yendi.

İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın saat 17.00'de TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'nda oynanacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası - Türk Hava Yolları: 3 - OK Kastela: 0
Salon: TVF 50. Yıl Deniz Esinduy

Hakemler: Alessandro Cerra (İtalya), Zdravko Zdraveski (Kuzey Makedonya)
Türk Hava Yolları: Polen Ünver, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Gökbudak, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç (Merve Dalbeler Aslan)
OK Kastela: Nincevic, Stanovic, Parcina, Mioc, Strize, Prkacin (Ucovic, Dolonga, Matas, Zizanovic)
Setler: 25-16, 25-7, 25-12
Süre: 58 dakika (23, 17, 18)

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