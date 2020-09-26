Türk Hava Yolları: 3 - Kuzeyboru: 1
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 5. hafta maçında Türk Hava Yolları, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - Kuzeyboru: 1
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Carlini, Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin (Berin Yıldırım, Ada Germen, Özge Nur Çetiner, Nursevil Aydınlar Gökbudak)
Kuzeyboru: Ikic, Ceren Nur Domaç, Boskovic, Mitchem, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Victoria, Arzum Tezcan, Dilara Yeşil, Hümay Topaloğlu, Gizem Tuğrul)
Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-16
Süre: 23, 25, 31, 26 (105 dakika)
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