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Voleybol
Haber Giriş: 06.10.2020 - 18:40 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları 3-0 Sarıyer Belediyespor

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Türk Hava Yolları 3-0 Sarıyer Belediyespor
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Türk Hava Yolları: 3 - Sarıyer Belediyespor: 0
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş
Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Kingdon, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Ada Germen)
Sarıyer Belediyespor: Mısra Aşçı, Bashnakova, Ecenur Aksoy, Çağla Erdem, Miniriye Vatansever, Abdulazimova (Sinem Bayazıt, İrem Çor, Dilara Bilge, Yaren Hatipoğlu, Gizem Düzeltir, İkbal Albayrak)
Setler: 25-20, 25-19, 25-9
Süre: 77 dakika (26, 29, 22)


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