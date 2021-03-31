Türk Hava Yolları 0-3 VakıfBank
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4'üncülük etabında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 5 Nisan Pazartesi, eşitlik olması halinde üçüncü karşılaşma ise 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
Türk Hava Yolları: Rishel, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Aslı Kalaç, Carlini (Berin Yıldırım, Ada Germen, Santana, Nursevil Aydınlar Gökbudak, Özge Nur Çetiner, Polen Ünver)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Ognjenovic, Meliha İsmailoğlu, Zehra Güneş, Haak, Hackley-Bartsch (Ayça Aykaç, Gizem Örge Güner, Cansu Özbay, Gözde Yılmaz)
Setler: 18-25, 22-25, 13-25
Süre: 76 dakika (22, 31, 23)