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Voleybol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 23:08 | Son Güncelleme:

Türk Hava Yolları 0-3 VakıfBank

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Türk Hava Yolları 0-3 VakıfBank
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında VakıfBank, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Türk Hava Yolları: Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Ebrar Karakurt, Ada
Germen, Aslı Kalaç, Nursevil Gökbudak (Merve Dalbeler, Özgenur Çetiner)

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Hackley, Melis Gürkaynak (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı)

Setler: 20-25, 23-25, 15-25

Süre: 76 dakika (24, 28, 24)

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