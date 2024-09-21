Türk halkının düşmanı yasa dışı kumara karşı topyekün savaş açılmalı

Haberin Devamı

Yasa dışı bahis ve kumar, sadece bireylerin değil, ülke ekonomisinin de en büyük düşmanlarından biri haline geldi. Kumarhanelerin yasak olduğu Türkiye’de, yasadışı yollarla işletilen kumar siteleri, insanları çekici oyunlar ve içeriklerle tuzağa düşürüyor. Yıllar önce kapatılan kumarhaneler, teknoloji ile birlikte artık cep telefonlarından tek tıkla erişilebilir durumda. Yasa dışı bahis ve kumarın Türkiye’ye verdiği zararlar sadece ekonomik kayıplarla sınırlı değil. Her yıl yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan paranın 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

CARİ AÇIĞIN YÜZDE 25'İ KADAR PARA YURT DIŞINA KAÇIRILIYOR

Bu para, Türkiye’nin cari açığını büyütüyor ve ekonomide ciddi yaralar açıyor. Cari açığın %25’ine tekabül ettiği düşünülen bu paralar ülkemizden yasa dışı yollarla yurt dışına transfer ediliyor. Bu kaçırılan para devletin hazinesine girmediği gibi yasa dışı suç örgütlerinin ve terör örgütlerinin finansmanında kullanılıyor. Yasa dışı kumar siteleri üzerinden oyun oynayan vatandaşlarımız farkında olmadan organize suç örgütlerinin faaliyetlerine kaynak sağlıyor.

Haberin Devamı

KUMAR SİTELERİNİN EN BÜYÜK KURBANI GENÇLER

Yasa dışı sitelerden oynanan kumar oyunları, toplumda da ciddi bir erozyona yol açıyor. Gençler, aileler bu sitelerin en büyük kurbanları. Yasa dışı kumarın yol açtığı bağımlılıklar, sosyal ilişkileri zedeliyor, aileleri parçalıyor ve gençleri suça itiyor. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kişi yasa dışı kumara bulaşmış durumda. Bu siteler, gençlerin ve vatandaşın ilgisini çeken her yerde illegal yollarla yer alarak görünür oluyorlar. Kaçak maç yayınları, sosyal medya hesapları ve korsan dizi/film siteleri en çok kullanıldıkları platformlardan sadece birkaçı.

YASADIŞI KUMAR SiSTEMi NASIL İŞLİYOR?

1- Kaçak maç yayınları ve korsan dizi siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirme yapılıyor.

2- Yurt dışında oynanan milli maçlar, kulüplerimizin Avrupa kupalarındaki ön eleme karşılaşmaları ve yabancı liglerdeki önemli maçlarda yurt dışından yayıncı ve reklam hakları sahipleri ile anlaşıyorlar. Elektronik reklam yerleştirme ile Türkiye’deki yayınlara saha kenarındaki LED ekranlarda yerlerini alıyorlar.

Haberin Devamı

3- Sosyal medya hesapları, masum görünen paylaşımlarla kendi yasa dışı reklamlarını yapıp daha fazla kişiyi bu tuzağa düşürüyor. Komik videolar, maç görüntüleri ve popüler içeriklerle dolu bu hesaplar, her gün milyonlarca kişiye ulaşıyor ve yasa dışı kumar sitelerinin tanıtımını yapıyorlar.

NASIL KUMAR TUZAĞINA DÜŞÜRÜYORLAR?

1- Öncelikle, yasa dışı kumar siteleri spor ve spor bahisleriyle kullanıcıları çekiyor. Yasal sitelere göre olağan dışı oranlar verip cazip teklifler sunuyorlar. Bu tekliflere kanıp siteye üye olanlar, sonrasında cazip casino oyunları ve çekici içeriklerle karşılaşıyor.

2- Çizgi karakterler, müstehcen, pornografik içerikler ve popüler oyunlarla özellikle gençlerin ilgisini çekiyorlar. Bu sitelerde genellikle 18 yaş kontrolü de yapılmıyor. Bu sitelerde sadece bahis değil, bilgisayar oyunları ve canlı kumar odaları da bulunuyor.

Haberin Devamı

3- Kişilerden öncelikle bir üyelik oluşturması isteniyor ve ad soyad, telefon, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin verilmesi zorunlu tutuluyor. Daha sonra hesaba para yatırılması isteniyor. Para yatırma sayfasına gelindiğinde onlarca seçenek çıkıyor fakat bu seçeneklerin hemen hepsi oldukça tehlikeli ve kişileri siber dolandırıcılığa maruz bırakmak üzere kurgulanıyor.

4- Yasadışı siteler, kredi kartı ile oyun oynama imkanı vererek kullanıcıları olmayan parayla riskli bahislere itiyor. Hız, bu sistemin en büyük silahı; para anında sisteme yatırılıyor, oynanıyor ve bu hız, bağımlılık ve kayıpları artırıyor.

NASIL MÜCADELE EDİLMELİ?

Haberin Devamı

1- Bankalar ve finans kuruluşları, kripto varlıkları ile ödeme sistemlerini daha sıkı denetim altına almalı. Burada MASAK tarafında çok daha sıkı denetimler gerekiyor.

2- Milli Eğitim ve Aile bakanlıkları, gençleri ve aileleri bu konuda bilinçlendirmeli.

3- Yasadışı sitelere erişim, yapay zeka destekli sistemlerle engellenmeli ve sosyal medya hesaplarına sıkı denetimler uygulanmalı.

4- Telekomünikasyon şirketleri ve veri sağlayıcılar bu tür illegal yapıların hizmet almasını engellemeli.

5- Kanunların uygulanması ve yaptırımlar konusunda İçişleri ve Adalet bakanlıklarının daha caydırıcı adımlar atması gerekiyor. Yasadışı bahis ve kumar suçundan içeri alınan kişiler takipsizlik kararı ile dışarı çıkması bu yapıya daha da cesaret veriyor. Takipsizlik kararı sonucunda hapisten çıkan yasa dışı kumar oynatıcıları yeni oluşumlarla halkımızı kandırmaya devam ediyor.