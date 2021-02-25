Türk hakemliğinin sorunu MHK mı, yetenek mi, adalet mi, kişilik mi?

MHK’nın yeni yüzlerinden Turgut Doman, TFF 1.Lig’de İstanbulspor-Samsunspor gibi haftanın önemli eşleşmesinde görevliydi. Ev sahibinden Eduart Rroca, Samsunsporlu Djedje’ye 90. dakikada eliyle basit bir temasta bulunuyor ve Arnavut oyuncu “2. sarı kartla” oyundan atılıyor. Rroca ve İstanbulspor kulübesi, ilk sarı kartı olmadığına dair itiraz etse de karardan döndüremiyor. Görüntülerden ve TFF’deki maç raporundan anlaşılıyor ki 60. dakikada ilk sarı kartı gören isim, takımın bir başka Arnavut oyuncusu Kristal Abazaj. Hakem, Arnavut oyuncuları karıştırıyor ve 2. sarı kart hatalı çıkıyor. İstanbulspor’un haklı kural hatası başvurusu, 23 Şubat Salı günkü PFDK kararlarında “Hakemlerin oyuncuyu şiddetli harekete istinaden ihraç ettiğine dair raporları” kaynak gösterilerek reddedildi. Aklımızla alay edilen hakem raporları ve kararlar.

1- iYiMSER OLASILIK:

Varsayalım ki Turgut Doman, “Bu pozisyonda sarı kart olmaz, ne yaptım ben!” diyerek o an gaipten gelen sesle havadaki sarı kartı dikkate almadı, hemen akabinde kırmızıyı çıkardı.

Bu tip durumlarda yedi düvel olayı anlasın diye bir hakem nasıl hareket eder? Çok sıcak örneğini Halil Umut Meler’de yaşadık. Kayserispor-Ankaragücü maçında Pazdan’a sarı kart çıkardı. Dördüncü hakemin “Kırmızı olmalı” uyarısıyla, ellerini havaya kaldırıp sarı kartı göstererek “İptal” işaretini yaptı, akabinde de Pazdan’ı kırmızıyla attı. Çok basit bir hakemlik melekesi!

DEMEK Ki OLMAMIŞ

Bu denli basit bir prosedürü uygulayamayıp; söz, jest ve mimikle sarı kart iptalini anlatamayan; kimseyi ikna edemeyen; TFF’yi, MHK’yı, PFDK’yı, medyayı, kulüpleri gereksiz gündemle meşgul eden hakemin bu tavrı kabul edilebilir mi? Edilemez. Burası amatör lig değil! Doğrunun yanında duruş sergilemek değerlidir. Tecrübe kıymetlidir, kriz çözme önemli bir meziyettir. Sakin kalmak beceri ister. Demek ki henüz “olmamış”. Bir hakemi iyice pişirecek, sağlam temelle yukarıya hazırlayacak 2.ve 3. Lig’lerde o kadar çok maç var ki!

2- KÖTÜMSER OLASILIK:

Turgut Doman, Rrocca’nın ilk sarısı olduğuna öyle emin tavırla ikinci sarıyı çıkarttı ki, kırmızı resmen formalite oldu. Maç sonrasında hatasını fark etti. Durumun bariz bir kural hatasına yol açacağı aşikardı. TFF’nin ve kulüplerin başı ağrıyacağından, raporunda

ne yazık ki yalan beyanda bulundu: “Ben zaten şiddetli hareketten kırmızı gösterecektim, sarı kart yanlışlıkla çıktı”. Olmamış bir olayı masada olmuş gibi göstermek başta kişilik olmak üzere pek çok açıdan sakıncalı. Hele bu kişi futbolun adalet temsilcisi ise çok daha tehlikeli!

MHK, BU OLAYIN NERESiNDE?

Turgut Doman, önceki hafta Hatayspor-Alanyaspor maçında da kural hatası yaptı, sorunların kıyısından döndü. Son iki sezonda değişimler yaşayan ‘Hızlı kullanılan serbest vuruşlarda kart gösterme prosedürü’nü eski kurala göre uyguladı. Şanslıydı ki golle sonuçlanmadı, üstüne düşülmedi. Hal böyleyken, hemen ertesi hafta TFF 1. Lig’in en zor maçına atamak nasıl açıklanabilir? Aday hakem kursunda bile en berrak haliyle anlatılan kart iptal prosedürünü uygulayamayan hakemin eğitim yeri Süper Lig midir? MHK, atamalarıyla bu hatalara ne denli çanak tutmaktadır? Turgut Doman’ın eğitiminin tamamlanması için kaç kural hatası daha yapmasını bekleyeceğiz?

EĞiTiM EKSiKLiĞi Mi BOŞVERMiŞLiK Mi?

Son birkaç haftada Turgut Doman, Ramazan Keleş, Kürşad Filiz gibi genç isimlerin kural hatası yapmaları neyle izah edilebilir? Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık, Mete Kalkavan gibi isimler hiç kural hatası yapmayıp, sadece verip/vermediği penaltı örneklerindeki teknik kararlarla konuşulurken, neden genç isimler hep kural hatalarıyla gündemde? Sorun eğitim eksikliği mi yoksa ödül-ceza sisteminin dengesiz uygulanmasının getirdiği “Nasıl olsa yine maçım var” boşvermişliği mi? Belki de kişisel gelişim yetersizliği...

YA ALT LiGE YA DA UZAKLAŞTIRMA

Sonuç olarak iyimser olasılıkta Doman’ın sezon sonuna kadar üst klasmanda görev verilmemesi, alt liglerde tecrübe kazanması için eğitilmesi şart. Kötümser olasılıkta ise Süper Lig seviyesindeki ilk yılında bu kurnazlıklara başvuran bir zihniyetin, hakemlik mesleğinin onuru ve dürüstlük adına tez elden görevden uzaklaştırılması gerekir.

KISSADAN HiSSE...

Yıl 2003... Fenerbahçe- Rizespor maçında Victoria’ya iki sarı çıkarıp kırmızı kart göstermeyi atlayan Ali Aydın, olayı şöyle anlatır:

“Kartın üzerinde 14 numara yazıyorken bir kısmı silinmiş. Ben de bunu 4 numara olarak gördüm ve atladım. Çok özür diliyorum, hata benim. Raporuma yazdım. TFF ve MHK yetkililerine gerekenleri söyledim. İki kulübün başkanlarıyla da görüştüm. Anlayışla karşıladılar. Sonuçta bir hatadır, cezamı çekeceğim.”

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