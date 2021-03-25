Türk hakem Yener Yılmaz’a olimpiyatlarda görev

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Yener Yılmaz ile birlikte Avrupa kıtasından 10, Afrika kıtasından 2, Asya kıtasından 6, Amerika kıtasından 10, Avustralya kıtasından 2 hakem olmak üzere toplam 30 hakem görev yapacak.

Dünyada milli takım basketbolunun zirvesi olarak görülen Olimpiyat Oyunları'nda daha önce dört hakemimiz görev almıştı. 1948'de Londra Olimpiyat Oyunları'nda görev alan ilk Türk hakem Naili Moran'ın ardından 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları'nda Turgut Atakol, 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları'nda Hüsamettin Topuzoğlu ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Recep Ankaralı ülkemizi temsil etmişti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak hakemimiz Yener Yılmaz, bu alanda beşinci Türk hakemi olacak.

Yener Yılmaz kimdir?



1981 Ankara doğumlu Yener Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bölümü mezunudur. 1999 yılında hakemliğe başlayan Yılmaz, 2003 yılında A klasmanına yükselmiş ve gösterdiği başarıyla birlikte 2013 yılında FIBA kokartı almıştır.

Yener Yılmaz kariyeri boyunca 2014 ve 2018'de olmak üzere iki kez FIBA Kadınlar Dünya Kupası, 2019 yılında da FIBA Erkekler Dünya Kupası'nda görev yapmıştır. Başarılı hakem EuroBasket 2017'de de düdük çalarken, alt yaş kategorilerinde 4 kez dünya şampiyonalarında görev almış ve yine alt yaş kategorilerinde Avrupa Şampiyonaları'nda düdük çalmıştır. Yener Yılmaz ayrıca 2018 yılında Sidigas Scandone Avellino – Umana Reyer Venezia arasında oynanan FIBA Europe Cup finalinde görev almıştır.

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