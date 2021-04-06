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Basketbol
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Türk hakem Kerem Baki, FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final'de düdük çalacak

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Türk hakem Kerem Baki, FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final'de düdük çalacak

FIBA, Türk basketbol hakemi Kerem Baki'ye FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Final organizasyonunda görevlendirdi.



FIBA'dan Türk hakem Kerem Baki'ye görev
İSTANBUL (AA) - 

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kerem Baki 23-25 Nisan 2021 tarihlerinde İsrail'de düzenlenecek organizasyonda görev alacak.
Kerem Baki'nin yanı sıra organizasyonda Martin Horozov (Bulgaristan), Luis Castillo Larroca (İspanya), Tanel Suslov (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa), Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Paulo Marques (Portekiz), Boris Krejic (Slovenya) ve Zdenko Tomasovic (Slovakya) düdük çalacak.
İsrail’de düzenlenecek olan FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde Ironi Ness Ziona (İsrail), Arged BMSLAM Stal (Polonya), CSM CSU Oradea (Romanya) ve BC Parma (Rusya) takımları mücadele edecek.

 

Türk hakem Kerem Baki, FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finalde düdük çalacak

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