Türk hakem camiasında neler oluyor? Çarpıcı sözler: Tüylerim diken diken oluyor | Tarihin en tehlikelisi bu

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Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı geride kalırken Galatasaray liderliğini sürdürdü ve arkasındaki Fenerbahçe'nin farkı kapatmasına izin vermedi. Samsunspor puan kaybı yaşarken, Beşiktaş ve Eyüpspor sürpriz yenilgiler aldı. 14. haftaya girilmeden önce temsilcilerimiz Avrupa macerasında boy gösterecek.

Öte yandan Türk futbolu, oldukça çalkantılı bir dönemden geçiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, spor kamuoyunda büyük ses getirmişti.

TFF Başkanı'nın sözleri sonrasında yazarımız Murat Fevzi Tanırlı'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

İşte Tanırlı'nın analizleri:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz cuma akşamı Habertürk HT SPOR Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan’ın konuğu oldu. Sayın Başkan’a hakemlikle ilgili yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan izlenimlerim:

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1- “600 yıllık ecdada sahip ülke olarak kendi evlatlarımıza güveniyoruz” söyleminin arkasında durdu. “Beşiktaş-Fenerbahçe maçına yabancı VAR geliyor” haberlerine itibar edilmemesini belirtti. Görevde olduğu sürece yabancı olmayacağını, MHK yönetimini Kulüpler Birliği alırsa istediklerini getirebileceğini belirtti.

UEFA VE FiFA KURALLARINA AYKIRI

YORUM: UEFA Hakem Konvansiyonu ve FİFA regülasyonlarına göre Kulüpler Birliği’nin hakemliği yönetmesi zaten imkansız. Sayın Başkan, şirket modeliyle (İngiltere PGMOL gibi) kılıfına uydurulabileceğini belirtti. İngiltere’deki PGMOL’ün yönetim kadrosuna ve pozisyonlara bakıyorum; bir de Kulüpler Birliği’nde hakemliği yönetecek profilleri hayal ediyorum, tüylerim diken diken oluyor:

· Howard Webb (Direktör - eski FIFA ve Premier Lig (PL) hakemi).

· Danielle Every (Genel Müdür - Futbol Federasyonu’nda 11 yıl, Bisiklet Federasyonu’nda 2 yıl yöneticilik yaptı). ·

· Adam Gale - Watts (Hakem Teknik Direktörü - eski PL yardımcı hakemi).

· Mike Jones (Ulusal Grup Direktörü - eski PL hakemi).

· Bibi Steinhaus - Webb (Kadın Hakemler Direktörü - eski FİFA hakemi).

· Wayne Allison (Hakem Eğitmenleri Direktörü - Antrenörü, akademisyen, futbol federasyonunda 6 yıl yönetici).

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· Steve McNally (Performans Destek Direktörü, 16 yıl M.United kulüp doktoru).

· Kevin Friend (Alt Ligler Hakem Direktörü, eski PL hakemi)

TEDAVi DOĞRU, TEŞHiS YANLIŞ

2- “Maç alabilmek için hakemlere dernek (TFFHGD) üyeliğinin zorunlu hale getirilmesine tepki gösterdim, önünü kestim, hakemlere de söyledim” açıklaması...

YORUM: Tedavi doğru, teşhis yanlış. Sayın Başkan, Türkiye sınırlarında MHK’nin baskısı olmadan böyle bir şey mümkün mü? Süper Lig’den amatör liglere kadar maçı veren/verdiren kim? MHK’nin istemediği bir hakem, Minikler Ligi’nde bile düdük çalamaz! Hakemleri zorla dernek üyeliğine yönelten MHK’dir. Dernek yönetiminin seçimde kimlerle hareket ettiğini, MHK’nin adayına oy vermeyenlerin başına neler geldiğini lütfen araştırtın. Bu danışıklı dövüşü nasıl sizden saklarlar? Yanlış bilgilendiriyorlar. Ancak ne hikmetse Abdurrahman Arıcı, Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin devasa bir kalkanın arkasında duruyor.

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HAKEMLER KEYFiYETLE YOK EDiLEMEZ

3- Mehmet Ayan’ın 2022’den bu zamana Ferhat Gündoğdu MHK’larının infaz ettiği hakemlerle ilgili sorusuna “MHK’nin kendi tasarrufudur” cevabı...

YORUM: Aktif devam eden bir sezonun tam ortasında, 30’a yakın hakem ve gözlemciyi birden bire meslekten uzaklaştırıp “Bekleyecek 1 dakikamız bile yoktu” diyerek, maç mı sattılar, bahis mi oynadılar, terör örgütü üyeliği mi yaptılar, yüz kızartıcı suç mu işlediler gibi töhmet altında bırakacak, itibarlarını yerle bir edecek, mesleğe güveni sarsacak bir eylemin gerekçesi açıklanmak zo-run-da-dır. Hakemler kamu görevi yapmaktadır ve keyfiyetle yok edilemez. Talimatlar açıktır.

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SÜPER LiG ŞAHIS ŞiRKETi DEĞiLDiR

4- “Hakemlerin gençleşmesini istiyoruz, amatörden Süper Lig’e 5 yılda gelinebiliyor. Biz 2 seneye düşüreceğiz...”

YORUM: Bir başka büyük yanılgı ve yanlış yönlendirme. Sayın Hacıosmanoğlu, o zaman TFF Genel Sekreterliği için de vasıflarına, bilgisine, tecrübesine ve güvenilirliğine kefil olduğu yeğeni yerine; iş tecrübesi olmayan, güvendiği yeni mezun gencecik bir evladımızı getirsin. Avrupalı, FİFA, UEFA 2 senede amatör hakemi en üst lige getirmeyi düşünemiyor, biz mucidiz öyle mi? Mesleğin doğasına aykırı saçmalıkları bırakmak gerek. Çocuk denecek yaşta, mesleğin henüz başında, tecrübesiz, melekeleri oturmamış hakemler için Süper Lig’in deneyim mecrası olmadığı federasyona ve MHK’ye anlatılmalı.

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TECRÜBE ÇOK KIYMETLiDiR

Süper Lig’in şahıs şirketi olmadığının, milyon Euro’lar yatırılan bir endüstri olduğunun altı çizilmeli. Avrupa liglerinde tecrübe çok kıymetli. 40 yaş ve üstü hakem oranı çok yüksek iken bizde sıfır olması kabul edilebilir değil. Keza Avrupa’nın 5 büyük liginde 30 yaş altında 1 hakem bile yokken, MHK’nın cahil cesareti fantezisiyle Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 26’sındaki Oğuzhan Çakır’ın atanması da nedir? Ayrıca skandal yönetimi seminerde alkışlatma şovu da nedir? Futbol, akıl ve bilimle yönetilir. Hamasetle değil.

HAKEM AKADEMiSi BU ÜLKEYE LAZIM

5- “Hakem Akademisi’ni kaldırdık. Hakemlerin terfilerini yapan MHK’dan ayrı bir departman mı olur!”

YORUM: Bir başka büyük yanılgı. Kurumsallıktan bihaber yaklaşım. Neden onlarca dev şirket uluslararası insan kaynakları şirketleriyle partnerlik yapıyor Sayın Hacıosmanoğlu? Hatta bu şirketlerin neden sizce eğitim ve gelişim takibi için akademisi var? Hakem Akademisi, 24 yılda 21 kez değişen MHK’lerin oyuncağı olmaktan mesleği kurtaracak bir yapıdır. Her gelenin kendi prensini yarattığı, başkalarını tukaka yaptığı MHK sisteminde hakem yetişmez, gelişmez. Ölçme ve değerlendirme,1 yıl görevde kalacak MHK’lerin iki dudağına bırakılamaz. Hasbelkader Süper Lig’de 3-5 maç yönetti diye MHK’de görev alanlar ya da siyasi gücü olanlar mı hakem bulup yetiştirecek?

SONUÇ: “Amatörden 2 senede Süper Lig’e hakem getireceğiz” edasında “Aaa cambaza bak” diyerek göz boyayan, ancak 47 hakemi varken 117 maçta sadece 23’ünü kullanan bir MHK. Türk futbolunu kaosa sürükleyen MHK, zoru başarıp seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ömrünü kısaltacak yegane sorundur. Tarihin en tehlikeli MHK’sini getirdiğinizin farkında değilsiniz sayın Başkan.