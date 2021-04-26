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GeriFutbol Türk Füzesi! Burak Yılmaz'ın frikiğinin hızı ortaya çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 26.04.2021 - 15:01 | Son Güncelleme:

Türk Füzesi! Burak Yılmaz'ın frikiğinin hızı ortaya çıktı!

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Lille forması giyen temsilcimiz Burak Yılmaz'ın Lyon'a attığı jeneriklik frikik golünde topun hızı ortaya çıktı.

Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Burak Yılmaz'ın Lyon maçındaki tarihi performansının yankıları sürüyor.

Groupama Stadium'da oynanan maçta takımı 2-0 gerideyken sahneye çıkan deneyimli golcü, attığı iki gol ve yaptığı bir asistle 3-2'lik galibiyetin mimarı oldu. Burak Yılmaz'ın önderliğinde gelen bu tarihi geri dönüş, şampiyonluğun fitilini de ateşlemiş oldu.

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Türk Füzesi Burak Yılmazın frikiğinin hızı ortaya çıktı

TÜRK FÜZESİ: SAATTE 94 KM

Öte yandan Burak Yılmaz'ın 45+1. dakikada attığı jeneriklik frikik golünde topun hızı ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan habere göre; Burak Yılmaz'ın geri dönüş umutlarını yeşerten şık füzesi saatte 94 km hızla ağlarla buluştu.

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