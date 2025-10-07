Türk futbolunun utanç tablosu!

Haberin Devamı

Dünya futbolunun patronu FIFA, Türk kulüplerini cezalandırmaya devam ediyor. Eylül ayında Süper Lig’den Antalyaspor’a transfer yasağı getiren FIFA son olarak Kayserispor ile Eyüpspor’un transfer tahtasını kapattı.

FIFA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Eyüpspor’a süresiz, Kayserispor’a ise 3 dönem transfer yasağı verildi. 1. Lig takımı ekibi Adana Demirspor’a ise üç dönem transfer yasağı uygulandı.

Eylül ayında Erdal Rakip’in alacaklarından dolayı Antalyaspor’un transfer tahtasını kapatan FIFA, geçen ayın son günlerinde 2. cezasını keserken, Akdeniz 2 dosyasını çözüme kavuşturması gerekiyor. Eyüpspor ise bir açıklama yaparak yasağının kaltığını savundu.

YENi MALATYA’NIN PUANI -41 OLDU

Ocak 2020’den bu yana Türk kulüplerinin FIFA’dan aldığı cezalara bakıldığında ortaya acı bir tablo çıkıyor. 6 yıla yaklaşan bu süreçte 176’sı erkeklerde, 5’i kadınlarda olmak üzere temsilcilerimizin toplamda FIFA’da 181 dosyası bulunuyor. Listenin zirvesinde ise 43 dosya ile Adana Demirspor yer alırken, Yeni Malatya 24, Altay da 21 dosya ile güney ekibini takip etti.

Haberin Devamı

Erkeklerde FIFA’da dosyası bulunan 19 kulübün 4’ünü Süper Lig ekipleri oluştururken Gaziantep 10 dosya ile bu alanda zirvede yer alıyor.

Kadın futbolunda ise 3 kulübün içinde ilk sırayı 3 dosya ile Ataşehir Belediye aldı. Bornova Hitab ve Yeni Malatya’nın da 1’er dosyası bulunuyor.

Bu arada FIFA Disiplin Kurulu dün Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası daha verirken 2. Lig ekibinin güncel puanı eksi 41 olarak güncellendi.

iŞTE FIFA’DA EN ÇOK DOSYASI BULUNAN TÜRK TAKIMLARI

Kulüp - Dosya sayısı

Adana Demir: 43

Yeni Malatya: 24

Altay: 21

Ankaragücü: 18

Gaziantep: 10

Denizlispor: 10

Karabükspor: 10

Akhisar: 9

Giresunspor: 6

Mersin İY: 5

Adanaspor: 3

Bucaspor: 3

Ümraniye: 3

Antalyaspor: 2

Hatayspor: 2

Kayserispor: 1

K.Erciyes: 1

Konak Bld: 1

Eyüpspor: 1

Ataşehir Bld: 1