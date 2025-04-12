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Türk futbolunun utanç tablosu!

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#FIFA#Süper Lig#Türkiye
Türk futbolunun utanç tablosu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 07:00

FIFA, 1 Nisan'dan bu yana geçen 11 günde 8 kulübe transfer yasağı cezaları verdi.

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FiFA, nisan ayı içinde Konyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Karagümrük, Ümraniyespor, Bursaspor ve Altay’a 3’er dönem, Kayserispor’a da borç ödeninceye kadar transfer yasağı cezası verdi. Aralarında kapatılan ya da amatöre düşenler de dahil toplam 22 Türk kulübünün transfer yasağı cezaları devam ediyor.FiFA, nisan ayı içinde Konyaspor, Antalyaspor, Ankaragücü, Karagümrük, Ümraniyespor, Bursaspor ve Altay’a 3’er dönem, Kayserispor’a da borç ödeninceye kadar transfer yasağı cezası verdi. Aralarında kapatılan ya da amatöre düşenler de dahil toplam 22 Türk kulübünün transfer yasağı cezaları devam ediyor.

Fifa, Konyaspor’un geçen sezon Galatasaray’dan kiralık oynattığı Alexandru Cicaldau ve 2022-23 sezonunda yeşil beyazlı formayı giyen Mame Diouf’a olan borçlarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, konuyla ilgili olarak DHA’ya yaptığı açıklamada, “200 bin Euro ödenince yasak ortadan kalkacak” dedi.

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SADECE 11 GÜNDE 8 KULÜP CEZA ALDI

FİFA, 1 Nisan’dan bu yana 8 kulübümüzün transfer tahtasını borçları nedeniyle kapattı. Süper Lig’den Konyaspor ve Antalyaspor’a 3’er dönem, Kayserispor’a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı. 1. Lig’den Ankaragücü, Karagümrük ve Ümraniyespor’a da 3’er dönem yasak getiren FİFA, 2. Lig’den Altay ve 3. Lig’den Bursaspor’a da çeşitli sürelerde transfer yasağı cezaları verdi.

GAZİANTEPSPOR VE ERCİYESSPOR DA VAR

Son açıklanan Konyaspor’la birlikte FİFA tarafından verilen transfer yasağı devam eden Türk kulübü sayısı 22’ye ulaştı.
Transfermarkt’ta yer alan tabloya göre, mali krize girdikleri için kapatılan ya da amatör kümeye düşen Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Mersin İdmanyurdu, Kardemir Karabükspor veya Akhisarspor kulüpleri, kesinleşen borçları ödenene kadar transfer yapamayacak.

Türk futbolunun utanç tablosu

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#FIFA#Süper Lig#Türkiye

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