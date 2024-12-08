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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Heyecanın oldukça yüksek olduğu maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda ise hem Serdar Topraktepe hem de Jose Mourinho oyun devam ederken hamlelerini yaptı. Yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Fenerbahçe, oyuna sonradan giren Alex Oxlade-Chamberlain'in 73. dakikadaki golüne engel olamadı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Bu skorun ardından 5 maçlık galibiyet özlemine son veren Beşiktaş, puanını 25 yaparak 4. sırada yer aldı. 26 maçlık deplasmanda yenilmeme serisi sona eren ve bu sezonki 2. yenilgisini alan Fenerbahçe ise 32 puanla 2. basamakta yer buldu.

Dev derbi sonrası Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden; A Milli Takımımızın da formasını terletmiş olan Rahim Zafer ve Ali Tandoğan, Spor Arena'dan Selim Başeğmezer'e özel değerlendirmelerde bulundu.

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Rahim Zafer ve Ali Tandoğan'ın derbi yorumları şu şekilde:

Soru: Derbide ortaya çıkan skor Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?

"BEŞİKTAŞ LİGE TUTUNDU"

Şu maç Beşiktaş için çok önemli bir dönemeç. Beşiktaş maçı kaybetmiş olsaydı ligden tamamen kopmuş olacaktı, kesinlikle havlu atma durumu olacaktı. Devre arasına kadar bir farkın olacağını düşünüyordum ama bunun 13 puanlara kadar çıkması çok sıkıntılı olacaktı Beşiktaş için. Galatasaray'ın da bugün puan kaybetme durumu olabilir, bu da Beşiktaş için avantaj olacaktır ikinci yarıya girerken. Beşiktaş ilk devrede puan farkını 5-6 bandında tutarsa avantajını ikinci devreye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Bu maç lige tutunma maçı oldu, şu kaos ortamında özellikle. Takım havasını kaybetmişti, alınan kötü sonuçlar hem yönetimin hem de hocanın istifasına sebep oldu. Kaos ortamından çıkmış oldu Beşiktaş.

"BU SENE ŞAMPİYONLUK YARIŞI KOLAY KOLAY KOPMAZ"

Fenerbahçe açısından dün Mourinho da 'Şampiyonluk yolunda biz yine devam ediyoruz' diye konuştu. Bence de aynı şekilde. Bu sene kolay kolay kopacak gibi gözükmüyor lig. Bu yenilgi Fenerbahçe'yi şampiyonluk yolundan uzaklaştırmış sayılmaz.

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"MOURINHO'NUN DERBİYİ KAYBETMEYİ ÖNEMSEMEMESİ NORMAL"

Soru: Jorge Jesus'tan sonra Jose Mourinho da henüz derbi kazanamadı. Yabancı teknik direktörler için derbiler biraz farklı geçiyor. Nasıl değerlendirirsiniz?

Yerli hocaların oyunculara verdiği algı daha başka olabiliyor derbilerde. Derbi havasını, önemini daha iyi bildikleri için maça daha iyi motive ediyor ve oluyor olabilirler. Yabancı hocaların derbileri çok fazla düşündüklerini düşünmüyorum. Onlar için maç ne olursa olsun bir şekilde sonuç alabilmek önemli. Bir derbiyi kaybetmek onlar için çok önemli olmayabilir ama Türkiye'de özellikle taraftarlar açısından derbiler çok önemli. Hocalar için de öyle çünkü bir tarih yazıyorsunuz. Mourinho'nun derbiyi kaybetmeyi önemsememesi normal geliyor bana.

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Soru: Derbi kaybetmek, yabancı hocaları yerli hocalar kadar yıpratmıyor sanki?

Kesinlikle yıpratmıyor, onlar her şeyleriyle çok rahatlar. Her konuda var bu rahatlık.

"SERDAR TOPRAKTEPE'NİN FARKLI YAPTIĞI ŞEY..."

Soru: Sizce Beşiktaş Bronckhorst döneminde yapamadığı neyi doğru yaparak Fenerbahçe'yi mağlup etti?

Sakatlıklar vardı, iki stoperi yoktu Beşiktaş'ın derbide. Takımda yıpranmışlık vardı. Kadro yıpranmışlığı diyorum ben buna. Hep aynı oyuncularla oynamak, yedekleri güçlü tutmamak bunu getiriyor. Tayyip Talha uzun süredir oynamıyordu, süre almaya başladı. Bir baktık Chamberlain kadroda. Chamberlain gibi bir oyuncu bu zamana kadar kadrondaysa ve antrenmanlara devam ediyorsa ondan yararlanman gerekiyordu. Kadro yapılanmasını ve rotasyonları çok iyi değerlendiremedi Bronckhorst. Bu sıkıntı takım içine ve oyuna da yansır. Serdar Hoca, Chamberlain'e güvenini göstererek çok büyük bir hamle yaptı dün. Maçtan önce de ilk 11'leri ve yedekleri gördüm, Chamberlain'i fark ettiğimde arkadaşlarıma 'Bu maçı çevirecek adam olacak' dedim. Oyuna girdikten sonra Beşiktaş'ı olumlu etkiledi. Maç çok gitti geldi, sonuçta Beşiktaş kazandı. Gol atan kazanacaktı. Fenerbahçe de çok pozisyon yakaladı. Dzeko'nun, Tadic'in pozisyonları var. Futbol bu, sonuç önemli oluyor.

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"BEŞİKTAŞ'IN UMUDU DEVAM EDİYOR"

Soru: Beşiktaş; şampiyon olamasa bile yarışı çok zorlayacak seviyeye, doğru bir yapılanmayla gidebilir mi?

Beşiktaş'ın sıkıntısı oyun değil, iç karışıklıklar oyuncuları etkiliyor. Yönetim bunu kısa sürede toparlayabilirse işler rayına oturacaktır. Beşiktaş'ın şu moral motivasyonla Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçmesi ve şampiyonluğu yakalaması zor. Ancak bir seri yakalayabilirse Serdar Hoca, şampiyonluk için iddialı noktaya gelebilir. Seri yakalamak her halükarda Beşiktaş'a çok büyük bir moral sağlayacak. Yönetimin birlik beraberliği sağlaması gerekiyor en başında. Şampiyonluk yolunda umutlarını her zaman devam ettiriyorlar, bu net.

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ALİ TANDOĞAN: "MADDİ PROBLEMLER, KAOTİK DURUMLAR..."

Beşiktaş için tabii ki çok önemli bir galibiyet ancak bakıldığında çok da iyi oynamayan bir takım vardı sahada. Fenerbahçe'nin girdiği pozisyonlardan biri gol olsaydı şu anda çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Fenerbahçe kötü oynamadı, Beşiktaş şansının da yaver gittiği bir pozisyonda öne geçerek skoru aldı. Tadic kendisinden beklenenleri veremedi, Fred hücum desteğinde zayıf kaldı ve kesinlikle geçen sezonki gibi bir oyun sergilemediğini söyleyebiliriz. Böyle derbiler; özellikle oyuncuların maddi problemler yaşadığı, kaotik durumların içinde kaldığı anlarda çok büyük önem taşır. Beşiktaş'a da büyük bir motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum.

"TOP İÇERİ GİRMEYİNCE DERBİ KAZANAMAYAN MOURINHO OLUYOR"

Dün aslında iyi oynayan taraf Fenerbahçe'ydi. Maçı izlediğinizde o an bazı şeyleri göremiyorsunuz heyecandan ve takipten dolayı. Ben maçları kaydediyorum ve tekrar izliyorum. Galatasaray'a karşı düşünülenin aksine Fenerbahçe yine kötü oynamamıştı. Yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyip, rakibi de golleri bulunca sahadan mağlup ayrıldı. Beşiktaş maçına baktığımızda da Fenerbahçe'nin 5 net pozisyonu var. Bunlardan 3'ü gol olsa olay farklı yerlere giderdi. Ancak günün sonunda bu işlerde en önemli şey sonuç. Yakaladığınız pozisyonları gole çeviremeyince ortaya çıkan şey 'Derbi kazanamayan Mourinho' oluyor.

"BEŞİKTAŞ RAKİBİ OYNATMAMA ÜZERİNE SAHAYA ÇIKMALIYDI, ÖYLE DE YAPTI"

Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Katıldığım bir radyo programında da söylemiştim, Beşiktaş'ın oynamaktan ziyade rakibi oynatmamaya dayalı bir performans ortaya koyması gerekiyordu. Nitekim öyle de yaptı. Evet 5 pozisyon verdi ancak top kaleye girmedi ve golü Beşiktaş buldu. Zaten yepyeni bir sistem, baştan aşağı bir değişim bekleyemeyiz Serdar Hoca'dan. Kimse böyle bir şeyi tek maçta yapamaz. Fred ve Amrabat ikilisinin orta alanda bekleneni veremediğini ve doğru bağlantı kuramadığını da gördük. Dzeko'nun kaçan pozisyonları, çizgiden çıkan top var. Tadic'in atamadığı, En-Nesyri'nin kaçan pozisyonu var...

Soru: Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı sizce var mı?

Bence yok. Ancak Beşiktaş tüm maçlarını kazanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe üst üste kayıplar yaşayacak ki takım şampiyonluğa ulaşsın. Bu da çok uzak bir ihtimal.