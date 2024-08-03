Türk futbolunun 'süper' gecesi! Galatasaray ve Beşiktaş kupa için sahada

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Türk futbolunun 2 devi Galatasaray ile Beşiktaş bugün Atatürk Olimpiyat Stadı’nda bu yıl 18. kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa’nın sahibi olmak için kozlarını paylaşacak. Saat 20.45’te başlayacak ve Atilla Karaoğlan’ın yöneteceği mücadele ATV’den canlı olarak yayımlanacak. 1965-1966’dan bu yana önce Cumhurbaşkanlığı Kupası sonra Süper Kupa adlarıyla düzenlenen organizasyonda 2 ezeli rakip 9. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray önceki 8 karşılaşmada 5, Beşiktaş ise 3 kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

Ezeli rekabette 356. maça çıkacaklar

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonda şampiyonluk yaşayan ve son Süper Kupa’yı da hükmen galibiyetle kazanan Galatasaray yeni sezonu kupa ile açmanın planlarını yapıyor. Kâbus gibi geçen 2023-24 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonluğu ile teselli bulan Beşiktaş da yeni hocası Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çıkacağı ilk maçtan ezeli rakibi Galatasaray’ı mağlup etmek ve sezona kupayla başlamayı hedefliyor. 2 takım 356. randevuya çıkmaya hazırlanırken ezeli rekabette 127-114 Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor.

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1 · İlk olarak 2006 yılında yapılan ve Almanya’da oynanan Süper Kupa’yı G.Saray’ı 1-0 yenen Beşiktaş kazanmıştı.

5 · Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki son 10 maçta 5-4 sarı kırmızılılar üstün durumda. 1 maçta ise eşitlik bozulmadı.

5 · G.Saray’ın Beşiktaş’a attığı son golü Al Musrati kendi kalesine gönderirken önceki 5 golün tamamını Mauro İcardi kaydetmişti.

7 · Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024’te olmak üzere Süper Kupa’yı en çok kazanan takım.

3 · Beşiktaş, Süper Kupa’da Galatasaray’ı yendiği üç maça da yabancı teknik direktörler yönetiminde çıktı.