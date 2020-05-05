Türk futbolunun karar günü!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 19 Mart’ta askıya alınan futbol liglerinin kaderi bugün belli olacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri ile toplantı yaparak, Süper Lig ile TFF 1., 2. ve 3. Lig’de kalan maçların oynanıp oynanmayacağına karar verecek. Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda tüm liglerde kalan maçların ‘12 Haziran-26 Temmuz’ tarihleri arasında seyircisiz olarak oynatılması yönünde görüş birliğine varmıştı.

TFF ‘Futbola Dönüş Protokolü’ hazırladı

FUTBOL ligleri için takvim belirlenmesinin ardından TFF Sağlık Kurulu da ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü yayınlayarak, maçların oynanması durumunda alınması gereken tedbirleri duyurmuştu. Bugün Ankara’da yapılacak toplantıda, Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, futbol ligleri takviminin uygun olup olmadığı ve maçların oynanmasının risk teşkil edip etmeyeceği konusundaki görüşlerini açıklayacak. TFF de bu görüşler doğrultusunda 2019-20 sezonunun kaderini belirleyecek.

2. ve 3. Lig kulüpleri ‘ bizi ayırın’ dedi

SÜPER Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, sezonun kalan maçlarının oynanmasını istiyor. 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ise, bazı statların fiziki koşulları nedeniyle kalan maçların hepsinin oynanmasına karşı. TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Volkan Can, temsilcisi olduğu takımların bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendimizi ayırmak istedik. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesini istedik. Ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını talep ettik.”