Türk futbolunun kalbine 5 kurşun! Hamit Altıntop vuruldu sanıp başına koştular... Saniye saniye korku dolu anlar...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) dün silahlı saldırı şoku yaşandı... Saat 18.00 sularında TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne, yönetim kurulu toplantı yapıldığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu. Tesislerin yanındaki Çayağız Deresi yönünden gerçekleşen saldırıda, başkanlık ofisi ve hemen yanında bulunan yönetim kurulu odasına 5 kurşun isabet etti. Kurşunlardan 2’si başkanlık odasına, 3’ü yönetim kurulu toplantı odasına geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırının bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekibi bina ve çevresinde yaptığı araştırma sonucunda 11 adet boş kovan buldu.

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Saldırıyı gerçekleştirenlerin ikisi de zil zurna sarhoş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde helikopterle TFF’nin Riva tesislerine giderek yetkililerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu. Daha sonra bir açıklama yapan Soylu, “Tüm futbol camiamıza geçmiş olsun. Yakın bir yerden 11 el atış olduğunu değerlendiriyoruz. 11 adet boş kovan var. 5 adet de isabet var. Bu olayın faillerini kısa süre içinde yakaladılar. Şu anda C.U. ve O.G. emniyet güçlerimizin çalışması sonucunda yakalandı. İkisi de zil zurna sarhoş. Derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar” dedi.

İnsanlığımızı hatırlamazsak başımıza böyle çok şey gelir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, fanatizm sorununa dikkat çekip tüm futbol camiasına sağduyu çağrısında bulundu. Büyükekşi, şunları söyledi: “Lig başlayalı 4 hafta oldu. Bir fanatizm, bir Twitter problemi aldı gidiyor. Buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza, bütün teknik direktörlerimize, bütün seyircilerimize sesleniyorum, istirham ediyorum, her yenilginin, her beraberliğin ardından hakemleri federasyonu suçlamayı bırakın. Önce insan olduğumuz hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış kardeşlik olarak görüyoruz. Son derece üzgünüz.”

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'Hamit vuruldu, hamit vuruldu' diyerek başına koştular

TFF binasına saldırı anında yönetim kurulu üyeleri toplantı halinde idi. Dışardan atılan mermilerden ilki camı kırıp perdeyi deldikten sonra yere düştü. Çok yakınından geçen kurşunu hemen fark eden TFF yöneticisi Hamit Altıntop kendini yere atarak masanın altına girdi. Bu arada diğer yönetim kurulu üyeleri arasında kısa süreli bir panik yaşandı. Altıntop, silah sesleri kesildikten sonra da yerden kalkmayınca odada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, “Hamit vuruldu! Hamit vuruldu” diye başına koştular. Bu sırada TFF yöneticileri toplantı odasının kapısın açarak, binada görevli personelden sedye ve ambulans istediler. Altıntop daha sonra iyi olduğunu bildirip ayağa kalkınca herkes rahat bir nefes aldı. Altıntop, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çok şükür bir yara almadık. Ancak bu olayı yapanların bir önce yakalanmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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2015'te Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapılmıştı

Türkiye Futbol Federasyonu binasına yapılan saldırı, Fenerbahçe Futbol Takımı’nı taşıyan otobüse 4 Nisan 2015’te yapılan saldırıyı akıllara getirdi. Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesi, Trabzon Havalimanı’na giderken Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılmış ve otobüs şoförü yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler halen tespit edilebilmiş değil.