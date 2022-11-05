Türk futbolunun gurur tablosu! Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor'dan tarihi performans...

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Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor bu sezon uluslararası arenada ortaya koydukları başarılarla Avrupa’da Türk futbolunun en parlak çağını yaşatıyor. Öyle ki kâbus gibi geçen sezonların ardından 66 yıllık Avrupa kupalarında ilk kez 4 takımımız birden şubat ayını gördü. Bu sezon Avrupa’da 4 veya daha fazla temsilciyle şubat ayını gören 8 ülkeden biriyiz. Ayrıca Avrupa’da ilk kez üç takımımız (Fenerbahçe, Başakşehir, Sivasspor) birden gruplardan

4 takım bu sezon topladığı puanlarla rekor kırdı

4 temsilcimiz ortaya koydukları performansla Türkiye’ye 10,800 puan kazandırarak tarihi bir başarıya imza attı. Bu sonuçla birlikte 2012- 13 sezonundaki 10,200’lük puan rekoru da kırıldı. UEFA ülkeler sıralamasında sezona 21. basamakta başlayan Türkiye üst üste alınan başarılı sonuçlarla birlikte 12. sıraya yükseldi. Avrupa’nın en büyük 15 ligi içinde Türkiye’den daha hızlı yükselen ülke yok. Ayrıca Türkiye bu sezon Avrupa kupalarında en çok puan toplayan 6. ülke pozisyonunda. Zirvede ise topladığı 16,571 puanla İngiltere bulunuyor.

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Asıl hedef ilk 10 ülke arasına girmek

Ülke puanı sıralamasında ilk 15 içinde yer alırsak 2023-24 sezonunda Avrupa’da 4 takımımız mücadele edecek. Bu sezon sonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşayacak takım önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak için 4 eleme oynayacak. Avrupa’ya gidecek diğer 3 takımımız ise UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek. Eğer ilk 15 içinde kalırsak 2024- 25’te takım sayısı yeniden 5’e çıkacak ve Şampiyonlar Ligi’ne Türkiye’de 2 takım gidebilecek. Bu nedenle özellikle Devler Ligi’ne direkt katılım için bu sezonu ilk 10 içinde tamamlamak çok önemli.

Avusturya ve Sırbistan tek takımla yola devam ediyor

Statü gereği klasmanda ilk 10’da ülkeler, Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderebiliyor. Eğer Türkiye sezon sonunda ilk 10’da yer alırsa Süper Lig’de 2023-24 şampiyonu direkt Devler Ligi’ne gidecek. Yoluna 4 takımla devam eden Türkiye listede üst sıralara tırmanma şansına sahip. Şu anda ülkemiz 31,100 puanla 12. durumda. 33,600 puanla 10. sırada bulunan Avusturya da 31,875 puanla 11. basamaktaki Sırbistan da tek takımla Avrupa macerasını devam ettiriyor. Bu nedenle 4 takımla Avrupa’da ilk 10 hedefi imkansız değil.

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8 PUANLI 4 TAKIM GRUP AŞAMASINA DAMGA VURDU

UEFA Avrupa Ligi’nde 9 puan toplayan Trabzonspor sadece 1 puanla gruptan çıkma şansını kaçırırken grup aşamasında temsilcimizden daha büyük şanssızlık yaşayan 2 takım daha vardı. F Grubu’nda oynanan 6 maç sonrasında tüm takımlar 8 puanda kaldı. +4 averaja sahip Feyenoord ile Midtjylland ilk 2’de yer alırken bu takımların kendi aralarındaki maçlar da 2-2 tamamlandı. En çok golü atan Feyenoord grubu 1. sırada bitirdi. -2 averajı bulunan Lazio, Konferans Ligi’nin yolunu tuktarken -6 averajı bulunan Sturm Graz 8 puanla Avrupa defterini kapadı.

FENERBAHÇE DEVLERLE KARŞILAŞABİLİR

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Avrupa'da yoluna devam eden temsilcilerimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Gruptan lider çıkan ve adına 16’ya yazdıran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 3. olan takımlar ile Avrupa Ligi’nde gruplarını 2. sırada bitiren takımların eşleşmesinin galipleriyle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Gruplarında 2. olan ve Devler Ligi’nden gelen Barcelona, Juventus, Roma, M.United, Sporting, Monaco, Ajax ve Roma Kanarya’ya son 16’da rakip olabilir.

3 TAKIMIN KURASI 24 ŞUBAT'TA

Avrupa Konferans Ligi’nde gruplarından lider çıkan Başakşehir ve Sivas ise Avrupa Ligi’nde grubunu 3. bitiren takımlar ile Konferans Ligi’nde 2. olan takımların eşleşmesinin galipleriyle son 16 turunda mücadele edecek. Hem F.Bahçe hem de Başakşehir ile Sivas’ın rakipleri 24 Şubat’ta belli olacak.

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FIRTINA 7 KASIM'DAKİ KURAYA KİLİTLENDİ

Avrupa Ligi’ni 3. bitiren Trabzon ise yoluna Konferans Ligi’nde devam edecek. Karadeniz ekibi 7 Kasım’da çekilecek kura sonrası Konferans Ligi’nde gruplarını 2. bitiren takımlardan biriyle 16-23 Şubat’ta play-off mücadesi verecek. Turu geçerse 24 Şubat’taki son 16 turu kurasına katılacak.