Türk futbolunun en acı tablosu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu’nun, bahis sitelerine üye olup aktif olarak bahis oynadıkları gerekçesiyle tam 1.024 oyuncuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesi, içinde bulunduğumuz girdabın ne kadar derin olduğunu gösterdi. Profesyonel liglerde mücadele eden 132 kulübün 128’inin oyuncuları, bahis oynamakla suçlanıyor. Soruşturma sonucunda oyuncuları temiz çıkan 4 kulüp; Süper Lig’den Fenerbahçe, Kocaelispor, Başakşehir ve Gençlerbirliği.

Az para kazanan futbolcular daha fazla bahis oynuyor

PFDK’ya sevk edilen 1.024 futbolcunun 27’sini Süper Lig oyuncuları oluştururken, 997’si alt liglerde forma giyiyor. Alt liglere indikçe bahis oynayanların sayısının artması, bu durumun futbolcuların gelir düzeyi ile doğrudan orantılı olduğunu ortaya koyuyor. Kulüplerinden bekledikleri ölçüde para kazanamayan oyuncular, yasak olduğunu bile bile bahis oynuyorlar. Şimdi gelin, TFF’nin önceki gün açıkladığı rakamların ışığında Türk futbolundaki bahis gerçeğini kısa bir analizini yapalım...

Diyarbekir’de 18, Erbaa’da 16 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig’de en çok futbolcusu bahisle suçlanan kulüp, Alanyaspor (4). Diğer takımlarda en fazla 2 oyuncu, bahis iddiasıyla PFDK’da. TFF 1. Lig’de ise bu kötü unvanın lideri Boluspor (7). Alt liglerde bahis oynadıkları için tedbirli olarak PFDK’ya gönderilen futbolcuların sayısı o kadar çok ki, birçok kulüp sahaya ilk 11 çıkaramayacak durumda. Örneğin TFF 2. Lig’den Erbaaspor 16, Mersinspor 12; TFF 3. Lig’de Diyarbekirspor 18, Ağrı 1970 Spor 17, Yalova FK 16 futbolcusundan yararlanamayacak.

SÜPER LiG:

Konyaspor’un Senegalli yıldızı Ndao da bahisçiler listesinde

· Süper Lig’deki 18 kulübün 14’ünde toplam 27 futbolcu bahis oynamış.

· Futbolcuları bahis soruşturmasında temiz çıkan 4 kulüpler: Fenerbahçe, Kocaeli, Başakşehir, Gençlerbirliği.

· Bahis oynadıkları açıklanan 1.024 futbolcu içinde tek yabancı, Konyaspor’da forma giyen Senegalli Alassane Ndao.

· A Millî Takım’dan Galatasaraylı Eren Elmalı, Ümit Millî Takım’dan Adana Demirsporlu İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı’ndan Kasımpaşalı Ege Albayrak, PFDK’ya sevk edildikleri için milli takımlardan çıkarıldı.

TFF 1. LiG:

Tüm takımlardan toplam 77 futbolcu PFDK’ya sevk edildi

· TFF 1. Lig’deki 20 takımın tamamında toplam 77 futbolcu bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK’ya gönderildi.

· En çok oyuncusu PFDK’lik olan kulüp, Boluspor (7). İstanbulspor, Çorum FK ve Erzurumspor’dan 6’şar, Sivasspor Esenler Erokspor ve Amedspor’dan 5’er futbolcu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi.

TFF 2. LiG:

Erbaaspor’dan 16, Mersin’den 12 oyuncuya bahis suçlaması

· TFF 2. Lig’deki iki grupta yer alan 36 kulübün tamamında toplam 282 futbolcu, bahis oynamakla suçlanıyor.

· Erbaaspor’da 16, Mersinspor’da 12, Beykoz Anadolu ve Muşspor’da 11’er, Kastamonuspor, Soma, Muğlaspor, Mardin 1969, Kepezspor ve Karaman’da 10’ar, Ankaraspor ve Kırklarelispor’da 9’ar futbolcu PFDK’ye gönderildi.

TFF 3. LiG:

64 kulübün tamamında 629 futbolcu cezalarını bekliyor

· 4 grupta 64 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig’deki bütün kulüplerden toplam 629 futbolcu, PFDK’ye sevk edildi.

· 35 takımda 10 ve daha fazla futbolcu tedbirli olarak PFDK’ye gönderildi. En çok oyuncusu PFDK’lık olan kulüp, Diyarbekirspor (18). Ağrı 1970’te 17, Yalova FK’de 16, Bingölspor ve Mazıdağı Fosfat’ta da 15’er oyuncu, PFDK’nin vereceği cezaları bekliyor.

TFF 3. LiG’DE 35 TAKIMIN EN AZ 10 FUTBOLCUSU BAHiSTEN PFDK’DA



