Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Türk futbolunun acı günü! Rıdvan Bolatlı hayatını kaybetti

#Milli Takım#Rıdvan Bolatlı#TFF
Türk futbolunun acı günü Rıdvan Bolatlı hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı ve Ankaragücü'nün eski futbolcusu Rıdvan Bolatlı 93 yaşında hayatını kaybetti. Bolatlı, 1954 Dünya Kupası'na katılan Milli Takım kadrosunda yer almıştı.

Haberin Devamı

TFF'den Rıdvan Bolatlı için yapılan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Rıdvan Bolatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
6 kez A Millî Takımımızın formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan kadromuzda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü'nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti.

Rıdvan Bolatlı anısına 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Rıdvan Bolatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Rıdvan Bolatlı#TFF

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna