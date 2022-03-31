Türk futbolunun acı günü! Rıdvan Bolatlı hayatını kaybetti

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TFF'den Rıdvan Bolatlı için yapılan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Rıdvan Bolatlı'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

6 kez A Millî Takımımızın formasını giyen ve 1954 Dünya Kupası finallerine katılan kadromuzda yer alan Bolatlı, Ankara Karagücü'nün ardından uzun yıllar Ankaragücü forması giymişti.

Rıdvan Bolatlı anısına 1-4 Nisan tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Rıdvan Bolatlı'ya Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Ankaragücü Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz.