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Türk futbolunun acı günü: Ergin Parlar hayatını kaybetti! Fenerbahçe'nin 103 gollü şampiyonluğu...

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#Fenerbahçe#Ergin Parlar#TFF
Türk futbolunun acı günü: Ergin Parlar hayatını kaybetti Fenerbahçenin 103 gollü şampiyonluğu...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2023 19:23

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, Sarı-lacivertli takımın 103 gollü şampiyonluk sezonunda kadroda olan eski futbolcu Ergin Parlar, 59 yaşında hayatını kaybetti.

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Bursaspor’un eski futbolcusu Ergin Parlar, 59 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Eski futbolcumuz ve antrenörlerimizden Ergin Parlar’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türk futbolunun değerli isimlerinden, geçmişte Milli Takımlarımıza Rakip İzleme Departmanı'nda antrenör olarak hizmet veren Ergin Parlar (59) vefat etti. Bursaspor'da yetişen, Fenerbahçe, Eyüpspor, İstanbulspor ve Küçükçekmecespor'da forma giyen Ergin Parlar, hem antrenör hem de teknik direktör olarak birçok takımda görev yapmıştı. Merhum Ergin Parlar'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

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FENERBAHÇE'NİN 103 GOLLÜ ŞAMPİYONLUĞUNDA KADRODAYDI

1983-85 yılları arasında Bursaspor'da oynayan, ardından 1986-88'de Sönmez Filament'te forma giyen eski milli savunma oyuncusu, 1988 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 103 gollü şampiyonlukta forma giymişti.

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#Fenerbahçe#Ergin Parlar#TFF

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