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Türk futbolunun 4 yıllık planı hazır!

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#TFF#Federasyon#Osman Aşkın Bak
Türk futbolunun 4 yıllık planı hazır
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 07:00

TFF, ‘The Game Plan 2024-2028 Strateji Raporu’nun lansmanı, Riva’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘The Game Plan: 2024-2028 Strateji Raporu’nun lansmanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp yöneticileri de katıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi “Artık Türk futbolunun da bir stratejik planı var. Bu projeyle birlikte arzu ettiğimiz kalıcı başarılar da beraberinde gelecektir. Bugün toprağa ektiğimiz tohumlar gelecekte Türk futbolunun kronikleşen sorunlarının çözümü olacaktır” dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak ise “Türk futbolu için çok önemli bir yola çıkıldı” diye konuştu.

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#TFF#Federasyon#Osman Aşkın Bak

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