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Türk futbolunda tarihi imza! Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu

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#Turgutluspor#Zeynep Mestan#Teknik Direktör
Türk futbolunda tarihi imza Turgutlusporun yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2026 10:19

Manisa'nın Turgutlu ilçesini temsil eden Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ı getirdi.

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Turgutluspor, teknik direktörlük görevi için 2004 doğumlu Zeynep Mestan ile anlaştığını açıkladı. Kulüp binasında sözleşmeye imza atan Mestan, 22 yaşında Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

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Turgutluspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon yapılanması ve hedefleri doğrultusunda teknik direktörlük görevi için Zeynep Mestan ile anlaşmaya varmış bulunmaktadır.

Kulübümüzde başlatılan yeni oluşumun ve teknik yapılanmanın liderliğini üstlenecek olan Zeynep Mestan’a kırmızı-siyahlı armamız altında başarılar diler; bu yeni dönemin camiamız, kulübümüz ve tüm taraftarlarımız için hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadelerine yer verildi.

FUTBOLCULUKTAN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

İzmir'de dünyaya gelen Mestan, futbol kariyerine 2019 yılında başladı. Karşıyaka Beden Eğitimi ve Spor Eğitim Merkezi Spor, Konak Belediyespor, Bornova Hitab Spor, Soma Zafer Spor ve Gençlik, Bornova Genç Yıldızlar Sporformalarını giyen Zeynep Mestan, TFF kaydında Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü'ne 10 Ocak 2025'te transfer olmuş görünüyor.

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#Turgutluspor#Zeynep Mestan#Teknik Direktör

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