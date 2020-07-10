Türk futbolunda son 15 yıldaki yabancı oyuncu kuralları

Süper Lig'de 2005-2006 sezonu ile 2014-2015 sezonları arasında yabancı oyuncu kuralında 8 kez değişikliğe giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2015-2016 sezonundan bu yana uygulanan 28 kişilik kadroda 14 yerli ve 14 yabancı oyuncu bulundurulması yönündeki uygulamayada gelecek sezondan itibaren son verecek.

Önümüzdeki sezondan başlayarak gelecek 3 yılda takımların kadrolarında ve sahada bulunacak yabancı oyuncu sayısında kademeli düşüşe gidilecek.



- 2005'ten 2014'e 8 kural değişikliği



Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda 6 yabancı oynatılmasına izin veren TFF, 2006-2007 sezonunda da aynı kuralı uygulamaya devam etti. 2007-2008 sezonu ile yabancı oyuncu kuralında değişikliğe giden TFF, sezon başında 6 1 kuralını uygulamaya sokarken, devre arasında ise yabancı oyuncu kuralını 6 2 şeklinde değiştirdi. Aynı kural, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da devam etti.

TFF, 2010-2011 sezonuyla beraber yabancı oyuncu kuralında bir kez daha değişiklik yaptı.

Yeni kurala göre, 2010-2011 sezonu itibarıyla 6 2 2 kuralı uygulanmaya başladı. Buna göre, kulüpler 10 yabancı futbolcu transfer etme hakkı kazandı. Bu kurala göre 6 oyuncuya sahada yer alırken, 2 yabancı oyuncu da kulübede yer aldı. Sözleşme imzalanan diğer 2 yabancı futbolcu ise maç kadrosuna yer verilmedi.

2011-2012 sezonuyla birlikte yeniden 6 2 kuralına dönüldü. Yapılan değişikliğe göre de kulüplere istediği kadar yabancı futbolcuyla sözleşme imzalama imkanı tanındı. Yabancı oyunculardan 8'i 18 kişilik maç kadrosuna dahil edilebilirken sahada 6'sının oynamasına karar verildi.

TFF, 2013-2014 sezonunda ise kuralı 6 0 4 yaptı. Kulüpler transfer ettiği 10 yabancı oyuncudan 6'sını takımda oynatma hakkına sahip oldu. Kalan 4 oyuncu ise esame listesine giremedi.

2014-2015 sezonunda ise yabancı oyuncu kuralı 5 3 olarak yeniden şekillendi. Kulüpler, kadrosuna kattığı 8 yabancı oyuncunun 5'ini maç kadrosunda bulundurabilirken, 3'ü ise yedek kulübesinde yer alabildi.



- Son 5 sezonda 14 yabancı



TFF, 2015-2016 sezonunda ise takımların 28 kişilik kadrolarının 14'ünün yerli, 14'ünün yabancı olabileceği uygulamayı yürürlüğe soktu. Takımların 14 yabancı isimden istemeleri halinde 11'nin sahada yer alabileceğini açıkladı.

Bu kural 2019-2020 sezonu sonuna kadar uygulamada kaldı.



- Süper Lig'de gelecek 3 yıl



Türkiye Futbol Federasyonu son olarak 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu için ise yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gideceğini açıkladı.

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek. Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

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