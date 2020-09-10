Türk futbolunda Misli.com devrimi

TÜRKiYE Futbol Federasyonu (TFF), Misli.com ile dün sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, ‘Misli.com 2. Lig’ ve ‘Misli. com 3. Lig’ adlarıyla anılacak. Altı farklı grupta toplamda 106 takımın mücadele ettiği liglerde her hafta belli sayıda maç dijital platformlardan canlı yayınlanacak.

TFF’nin Riva’daki merkezinde düzenlenen imza törenine TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, Misli.com CEO’su Burak Şimşek ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can katıldı.

TÖRENDE bir konuşma yapan Nihat Özdemir, “TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligimiz’in iki yıldır isim sponsoru yoktu. Artık yeni isim sponsorumuz Misli.com oldu. Misli.com ile ayrıca yayın hakları için de anlaşma sağladık. Böylece yıllardır ‘Şu maçlarımız keşke yayınlansa’ diyen kulüp başkanlarımızın istekleri de gerçek oluyor” dedi.

Anlaşmadan dolayı Yıldırım Demirören’e teşekkür eden Özdemir, “Sayın Demirören, bir kez daha futbola ve spora ne kadar değer verdiğini göstermiştir. Sayın Demirören ailesine, Türk sporuna yıllardır verdikleri katkı ve bu iş birliği için gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.TFF Başkanı Özdemir, taraftarların maçları canlı izleme şansı bulacağına dikkat çekerek, “Yayıncısı ve isim hakkıyla 2. Lig ve 3. Lig çok daha değerli hale gelecek, kazanan Türk futbolu olacak” diye konuştu.

Özdemir, birçok kulübün transfer yasağı olduğuna değinerek, şunları kaydetti: “TFF 1. Lig’in ardından önümüzdeki yıllarda 2. ve 3. Lig’e de takım harcama limitleri getireceğiz. Futbolumuzun geleceği için buna mecburuz. Federasyon olarak bizler bunu yaparken, kulüplerimizin de altyapıya önem vermesini bekliyoruz. Tüm bunlar sayesinde daha sağlıklı bir Türk futbolu ortaya çıkacak.”

SPORU DESTEKLEMEK AİLE GELENEĞİMİZ

Geçmişte kulüp ve federasyon başkanlığı yaptığını hatırlatan Yıldırım Demirören, “Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin vazgeçilmez geleneklerinden biridir. 2. ve 3. liglere ismimizi verdiğimiz için onur duyuyoruz” dedi.

DEMiRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, odaklarının Türk sporu olduğunu vurgulayarak, “Türk sporunu branş ayırt etmeksizin desteklemek, ailemizin vazgeçilmez geleneklerinden biridir” dedi. TFF ile Misli.com arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde konuşan Demirören, geçmişte kulüp ve federasyon başkanlığı yaptığını hatırlatarak şunları söyledi:

“2000 yılından beri Türk sporunun içindeyim. Türk futbol tarihinde 2. Lig ve 3. Lig’e en büyük destek benim dönemimde oldu. Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu, bu desteği artırarak devam ettirdiği için mutluluk duyuyorum. Misli.com, Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak isteyen, gözünü yukarılara diken 106 kulübümüzü gönülden destekliyor. 58 ilimizde ve 101 stadımızda sizlerle birlikte olacağız. Tam 106 takıma coşku ve heyecanla sponsorluk yapacağız, yaklaşık 2 bin 600 sporcu kardeşimize güç katacağız. 2. Lig ve 3. Lig’e ismimizi verdiğimiz ve Türk futbolunun yanında olduğumuz için onur duyuyoruz.”

TFF’nin sponsorluklar ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan, Misli.com ile yapılan anlaşmanın Türk futbolunun marka değerine katkıda bulunacağını söyledi. Maçların yayınlanmasıyla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’deki futbolcuların gündeme geleceğini aktaran Kalkavan, “Yayınlarla 2. Lig ve 3. Lig’deki futbolcu arkadaşlarımız daha motive olacak” şeklinde görüş belirtti.

2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can da liglerin marka değerini artırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, “Federasyonumuz ve 106 kulüp başkanımızla hiçbir zaman ‘Ben’ demedik, her zaman ‘Biz’ dedik. Çalışmalarımız devam edecek. Yıldırım Demirören başkanıma bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” dedi.

MİSLİ.COM 2. VE 3. LİF 20 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Misli.com 2. Lig ve 3. Lig’de ilk yarı programı açıklandı. Misli. com 2. Lig’de ilk hafta maçları, 20 Eylül Pazar günü oynanacak. İlk yarı, 2-3 Ocak 2021’de tamamlanacak. Misli.com 3. Lig’de ise birinci hafta maçları 20 Eylül Pazar günü yapılacak. İlk yarı, birinci grupta 27 Aralık’ta ikinci, üçüncü ve dördüncü grupta 26-27 Aralık’ta sona erecek.