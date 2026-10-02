Türk futbolunda MHK depremi sürüyor! Süper Lig ertelenir mi? FIFA ve UEFA dahil olur mu? Spor hukukçusu açıkladı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı şüpheliler hakkında "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarıyla ilgili başlatılan "Hakemler dosyası" soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da dahil olmak üzere 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel ise '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dün akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı.

Soruşturmada şimdiye yaşanan ve ileride yaşanabilecek süreçlerle alakalı Spor Hukukçusu Avukat Anıl Dinçer, Hürriyet Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy’un sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Bu soruşturmanın Süper Lig'e etkisi sizce ne olur? Süper Lig için bir erteleme kararı alınır mı?

Şu anlık bir erteleme kararı öngörmüyorum. Çok yararı olacağını da düşünmüyorum. Çünkü bizim burada erteleme kararına yarar açısından bakmamız lazım. Bu ligler ertelendiğinde futbolcuların alacakları ne olacak? Bu kulüplerin sponsorlukları ne olacak? Futbolcular müsabakalarda forma giyemeyecek. Düşünsenize, liglerin bir iki ay durduğu bir ortamı. Ondan dolayı bunun sonuçlarına bakmak lazım. Sonuçları daha da kötü hale getiriyorsa böyle bir şeyden kaçınılması lazım.

Ancak hangi anlamda erteleme mantıklı olabilir? Eğer ki burada hakemlerin örneğin %50'si, 60'ı, 70'i bu tarz işlerin içindeyse, bunların hakemliğine devam edemeyeceği ortaya çıkarsa, eğer ki müsabakalara çıkaracak hakem sayısında ciddi bir azalma meydana gelirse, hatta neredeyse hakem bulunamayacak hale gelirse o zaman bu gündeme gelebilir. Belki bir geçici hakem komitesi atanır. Yabancı konuşuluyor.

Belki geçici hakemler getirilir yurt dışından. Sırf bu olayı çözmek için. İşte o evrede geçici olarak liglerin belki iki üç hafta ertelenmesi gündeme gelebilir. Çünkü şu an ligleri iki üç hafta ertelememizin, belirli bir süreyle ertelememizin bir mantığı yok. Çünkü burada bahsettiğimiz gibi soruşturma neredeyse bir buçuk iki senedir devam ediyor. Belki bir iki sene daha devam edecek, bilmiyoruz. Yeni deliller, yeni tanıklar ortaya çıkıyor.

Haberin Devamı

Şimdi bunlar ortaya çıkarken, soruşturma uzun bir şekilde devam ederken burada ligleri ertelemenin bir mantığı olmayacak. Eğer soruşturma bir hafta, iki hafta, üç hafta veya bir ay sonra sonuçlanabilecek olsa, öyle bir durum olsa tabii ki de deriz ki "Bu ligleri erteleyelim. Soruşturma sona erene kadar. Erdikten sonra da ligleri devam ettiririz." Ancak soruşturma genişleyerek ve daha vahim iddialarla devam ettiği için onu da pek mümkün görmüyoruz.

Ondan dolayı liglerin ertelenmesi kararının arkasında bir mantık, bir yarar olması lazım. Yoksa yarardan çok zarar da getirebilir ve bu kararın altında TFF de kalabilir. Ve liglerin ertelenmesi gibi bir kararın da TFF tarafından yalnız değil, aksine Spor Toto'yla, Spor Bakanlığı'yla, kulüplerle, futbolcularla ortak karar altında alınması gerekiyor.

Haberin Devamı

Suçlamalar arasında yok fakat özellikle maçların hakemlerinin usulsüz şekilde değiştirildiğini ortaya koyan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Yasin Kol arasındaki WhatsApp konuşmalarına da dayanarak bir maç sonucuna etki, şike suçlaması da ortaya çıkar mı?

Açıkçası şu anlık soruşturma kapsamında özellikle Ferhat Gündoğdu, bazı kurul üyeleri ve kulüp başkanları ile yöneticileri var ki onlar zaten bahisten dolayı sevk edildi. Ayrıca bir hakem hakkında yasa dışı bahis oynadığı iddiası var. Ferhat Gündoğdu hakkında mobbing ve evrakta sahtecilik suçlaması var. Böyle bir iddia var. Bunların hiçbiri şike ve teşvik kapsamında değil. Eğer şike ve teşvik kapsamında değilse zaten bu kapsamda değerlendirilemez.

Haberin Devamı

Buradaki en ince çizgilerden ve futboldaki en katı durumlardan biri şike ve teşvik kapsamı. İlerleyen süreçte bu soruşturma oraya doğru evrilebilir mi? Evrilme ihtimali tabii ki olabilir ama şu an hukuken o kapsamda değerlendirmemiz doğru olmaz açıkçası.

Eğer ki hakemlerin ve MHK'nın içinde bulunduğu bu tarz bir soruşturma, buradan bahis şikeye evrilirse o zaman farklı durumları da konuşabiliriz. Bahis şike sonucunda müsabaka sonuçları, maç sonuçları, turnuva sonuçları, şampiyonluk yarışı, küme düşme yarışı gibi unsurlar etkilendi mi, etkilenmedi mi? Bunlar etkilenmişse tabii ki geriye dönük inceleme yapılıp ligler hakkında bazı kararlar verilebilir.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu için zor bir süreç yaşanıyor? Yaşananlar hukuki olarak TFF'nin erken seçime gitmesini gerektirir mi?

Açıkçası Türkiye Futbol Federasyonu hiç gecikmeden, amasız, fakatsız, lakinsiz, acil bir şekilde bu soruşturma kapsamında kimler varsa onları geçici olarak görevden alması gerekiyor. Bu kişilerin aklanarak, temizlenerek belki de haklarında bir şey çıkmayacak bazılarının, göreve dönmesi gerekiyor veya göreve dönmemesi gerekiyor. Ondan dolayı acil olarak özellikle kilit pozisyondaki kişilerin ilgili görevlerden alınması, yerine geçici olarak başka kişilerin atanması ve soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerekiyor.

Şimdi ligler devam ederken hala o kadar ağır iddiaları ve ithamları olan kişilerin aynı pozisyonlarda kalması gibi bir durum liglerdeki adalet duygusunu zedeleyecektir ve bizlerdeki soru işaretini de daha da artıracaktır. Onun için TFF'nin ilk olarak bu işlemi yapması gerekiyor. Ondan sonra da TFF'de istifalar var. Yaklaşık dört üye istifa etti. Toplam asil yedek 30 üye var bildiğim, dördü gitti.

Bunların da sayısının sekizin altına inmesi gerekiyor. Yaklaşık 23 kişinin istifa etmesi gerekiyor olağanüstü seçime gidilmesi için bildiğimiz kadarıyla. Ondan dolayı olağanüstü seçim de çok mümkün olmadığı için de burada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yapması gereken kendi doğal bir şekilde seçime bir an evvel götürmesi. Ama götürmeden önce bu kurullardaki ağır ithamlarda bulunan kişileri görevden el çektirmesi, yenilerini ataması, daha doğru bir şekilde bu sistemin yönetilmesi gerekiyor.

Bu sürece FIFA veya UEFA'nın bir dahli veya bir yaptırımları olur mu?

FIFA ile UEFA'nın bu aşamada bir yaptırımı olmaz. Ancak bu soruşturma çok fazla uzarsa, çok fazla çetrefilli hale gelirse... Çetrefilli hale gelir derken kastettiğim, kalplerdeki, gönüllerdeki ve akıllardaki adalet duygusu daha da zedelenirse, Türk futboluna ilişkin daha da şüpheler artarsa o zaman FIFA ile UEFA bir yerde devreye girip "Burada ne oluyor?" diyebilir. Neden diyebilir? Çünkü bunların turnuvalarına Türk kulüplerimiz milli takım düzeyinde, kulüp düzeyinde katılıyor.

Milli takım düzeyinde FIFA'nın turnuvalarına, kulüp düzeyinde UEFA'nın turnuvalarına. Ondan dolayı bunlar da bunların düzenlediği turnuvaya temiz futboldan, adil futboldan gelen kulüplerin gelmesini istiyor. Temiz bir düzen içerisinden. Eğer ki buna ilişkin şüpheleri olduğu anda -- ki şu an bazı şüpheleri konuşuyoruz -- ki bunlar artarak devam ederse, çözülmezse... Bunlar olabilir ama çözülmesi gerekiyor bir an önce.

MHK Başkanı hakkında adli soruşturma varken MHK’nın hakem atamalarına devam etmesi hukuken mümkün mü?

Şu an hakem atamasından ziyade MHK'nın kilit pozisyonunda kimler hakkında iddia varsa TFF'nin müdahale edip bunları görevden el çektirip, ondan sonra yeni gelecek bir kurulla veya yeni üyelerle, yeni MHK başkanıyla geçici olarak atanan bu kişilerle hakem atamalarına devam etmesi gerekiyor. Hatta gerekiyorsa yurt dışından bir danışma komitesi kurulur. Yeni bir MHK başkanı atanır geçici olarak. Bu geçici komite ve geçici başkan atamalarda bulunur.

Gerekirse burada ülkemizdeki hakemler de yetmiyorsa yurt dışından da geçici olarak hakem getirilir. Liglere bir şekilde devam edilir. Ama bunların bir an önce yapılması gerekiyor.

Kamuoyunun yeterince önemsemediği ama hukuken bu dosyada çok kritik olabilecek detay ne?

Burada konuşulmayan ancak dosyada en kritik olabilecek detay şu an teknik olarak olmayan bir şey. Şu an hakemlerin ve MHK başkanının bulunduğu dosya şike ve teşvikle alakalı değil. Eğer bu iş oraya bağlanırsa o zaman ciddi bir risk olabilir. Bazı senelerdeki liglerin ve müsabakaların geriye dönük incelenmesi sonucu ortaya çıkabilir. Dosyadaki en kritik detay bu olur ama şu anlık böyle bir detay yok.

Önümüzdeki süreçte oraya evrilir mi evrilmez mi göreceğiz.