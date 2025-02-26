Türk futbolunda 'maymun' tartışması! Peki hukukçular ne diyor? Mourinho'ya ceza gerekir mi? İşte cevabı

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yıllardır devam bu sene ise tavan yapan gerginlik önceki gün 0-0 sona eren derbi sonrası yeni bir boyuta taşındı. İki ezeli rakip hemen hemen her hafta birbirlerini hedef alan açıklamalarda bulunurken, yerli hakem, VAR, yabancı VAR ve yabancı hakem derken Türk futbolunda yeni bir tartışma daha gündeme geldi.

Jose Mourinho maç sonu “Maymun gibi zıpladılar” diyerek sarı kırmızılıları hedef alırken Galatasaray cephesi ünlü hocayı ırkçılıkla suçladı. Fenerbahçe ise ezeli rakibini kasıtlı olarak konuyu manipüle etmekle suçladı. Peki hukukçular bu konuda ne diyor? İşte yanıtı...

CEZANIN ÖLÇÜLÜ VE ADİL OLMASI GEREKİR!

CAS ve Euroleague Tahkim Yargıcı, Av. Emin Özkurt;

“Jose Mourinho’nun ‘ifadelerini detaylı incelediğimizde ırkçılık hukuken zorlama bir yorum olur. Elbette bu benzetme de yerinde değildir, kabul edilemez ve cezalandırılmayı gerektirir. Fakat uygulanması gereken cezanın da ölçülü ve adil olması gerekir. Hukuki değerlendirmem, ifadenin ırkçılık ile alakalı Disiplin Talimatı’nın 42. Maddesi yerine “Kişilik Haklarına Saldırı, Hakaret, Tehdit ve Tükürme” başlıklı 41. madde kapsamında değerlendirileceği yönündedir. Jose Mourinho’ya ırkçılıktan değil hakaretten üç maç ceza verilmesi kuvvetli ihtimaldir.

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SPOR VE CEZA YARGISI FARKLI ELE ALIR

Ancak ırkçılık konusunu spor ile ceza yargısı farklı şekilde ele alır. Daha önce TFF’nin ırkçılık demediği bir ifadeye ceza yargısının dediği oldu. Zokora olayında yargı Emre Belözoğlu’na 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

G.Saray Kulübü’nün de Mourinho’ya karşı ırkçılık sebebiyle şikayet hakkı yoktur. G.Saray’ın konuyu yurtdışına taşıması da hukuken mümkün değildir ve UEFA veya FIFA’nın dahlini gerektiren bir boyutu yoktur. Bu tür olaylarda en önemli görev TFF ve kurullarına düşmekte. TFF, Talimat Hükümlerini uygularken tutarlı olmalı, somut ve detaylı gerekçelere dayanmalıdır.”

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‘ASLAN GiBi PARÇALIYOR’ GiBi BiR BENZETME ASLA IRKÇI DEĞiL

Spor Hukukçusu Av. Hüseyin Karaahmetoğlu:

"Bu sözler ‘Çita gibi koşuyor’, ‘aslan gibi parçalıyor’ gibi bir benzetme. Asla ırkçı değil ancak etik olmayan bir açıklama. Daha önce bir kulüp başkanının siyahı futbolcusuna ‘yamyam’ demesi ırkçılık olarak kabul görmedi. Ülkemizde ırkçılık davranışı ve söylemi yok. Mourinho’nun sözünü ırkçılık olarak yorumlamak yasaya ve disiplin talimatına aykırıdır.”

CEZA DAVASI YERiNE HUKUK DAVASINA KONU EDiLEBiLiR

İnsan Hakları Hukuku Uzmanı Orhan Kemal Cengiz:

“Mourinho’nun bir diğer takımın taraftarlarına karşı kaba ve rahatsız edici ibareler kullanması etik açıdan ve spor ahlakı bakımından doğru olmayabilir. Ama burada ceza hukuku anlamında yaptırımla karşılaşabilecek bir durum ve ırkçılık olduğunu düşünmüyorum. Ceza davası yerine hukuk davasına konu edilmeli. Zorlama bir yorumla TCK 125’teki hakaret suçundan soruşturulabilir.”

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DUYGUSAL BiR TEPKi OLARAK DEĞERLENDiRiLMESi GEREK

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Güngör:

"Mourinho’nun ifadeleri, her ne kadar sert ve dikkat çekici olsa da, bağlamından koparılmadığı sürece yalnızca bir maçın ardından verilen duygusal bir tepki olarak değerlendirilmeli ve herhangi bir suça vücut verdiği düşünülmemelidir. Bu tür açıklamalar, genellikle o anın sıcağında söylenir ve uzun vadeli bir anlam taşımaz.”